Sorpresa en Bargas por la vecina implicada en el asesinato de Borja Villacís: "Aquí nadie la conoce"

La noticia corría como la pólvora en la tarde de este martes Bargas (Toledo). La única detenida en relación con el asesinato de Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, era una mujer de 52 años vecina de la localidad.

El primer sorprendido fue el alcalde, Marco Antonio Pérez Pleite, quien confiesa a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM que tuvo constancia del asunto por los medios de comunicación. "Me enteré como el resto de los vecinos, cuando empezó a circular la noticia. Ni tuve ni he tenido ninguna notificación por parte de la Policía Nacional o la Guardia Civil", asegura.

Incluso hoy miércoles, un día después del suceso que acabó con la muerte del hermano pequeño de la expolítica de Ciudadanos, Pérez Pleite no tiene muy clara la vinculación de la mujer con su localidad.

"Dicen que reside en Bargas pero sinceramente no tengo conocimiento de ello. He visto la foto de la detenida en redes sociales y no me suena su cara, ni siquiera de habérmela cruzado por la calle o en el supermercado", afirma el alcalde, quien añade que "he preguntado a más gente del pueblo y aquí nadie la conoce".

Por eso, se inclina a pensar a que su vinculación con la localidad puede deberse a una situación "circunstancial". "Bargas tiene 11.500 habitantes y 13 urbanizaciones. Quizá estuviese de paso", agrega.

Más allá del revuelo mediático y la presencia de algunos periodistas por sus calles, Pérez Pleite constata que su pueblo ha amanecido como todos los días, con "los vecinos haciendo su vida cotidiana" y sin haber detectado presencia policial más allá de los agentes habituales de la Policía Local y la Guardia Civil.

Por ello, lamenta que en las últimas horas Bargas se haya visto envuelto en este truculento suceso. "Este es un lugar tranquilo. Aquí no hay problemas de seguridad, bandas o clanes", sentencia.

El tiroteo que acabó con la vida de Borja Villacís y en el que otra persona resultó herida se produjo sobre las 12:30 horas del martes en la carretera de Fuencarral-El Prado, cerca de Montecarmelo (Madrid).

Según ha informado EL ESPAÑOL, la investigación del Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional apunta a que ambos fueron víctimas de una emboscada cuando acudieron a este punto a pelearse con miembros de un grupo rival.

Pese a haber quedado con Kevin -hijo de la detenida- en dirimir sus diferencias a puñetazos, los miembros del clan acudieron con un rifle de calibre 7,62 y una escopeta de postas del 12 que dispararon contra Borja Villacís y su amigo, que ingresó con heridas graves en la Fundación Jiménez Díaz.

Tanto la detenida, que fue abordada por la Policía Nacional en una gasolinera de la Plaza Elíptica de Madrid a bordo de un BMW X3 alquilado, como los otros dos implicados que se encuentran en paradero desconocido, están vinculados a los Bote Vargas.

Este saga, a la que la Policía Nacional considera como la más antigua dedicada al robo mediante alunizaje, está asentada en el barrio del Pan Bendito del distrito de Carabanchel de Madrid, donde podría haber nacido la rivalidad con Borja Villacís, vinculado al movimiento neonazi y a organizaciones como Ultra Sur y Outlaw Madrid.