Miguel Ángel Berraco, el joven homosexual brutalmente agredido el pasado viernes durante las fiestas patronales de Velada (Toledo), ha explicado este miércoles en el programa 'Espejo Público', de Antena 3, que no es militante de Vox.

Una aclaración que ha ha considerado oportuno ofrecer horas después de reunirse y fotografiarse con el diputado por Toledo y vicesecretario de Comunicación del partido ultraderechista, Manuel Mariscal, que en a través de la red social Twitter aseguró que "Miguel Ángel es homosexual y de VOX".

Miguel Ángel es homosexual y de VOX.



Hemos estado con él esta mañana para mostrarle todo nuestro apoyo.



Somos el partido de la ley y el orden para garantizar la seguridad de todos los españoles, sean hombres o mujeres, independientemente de su orientación sexual. https://t.co/BzCJPz3yTW pic.twitter.com/7AyEKbHPra — ManuelMariscalZabala (@MariscalZabala) September 7, 2021

Durante su intervención en 'Espejo Público', donde ha aparecido con un ojo completamente hinchado a causa de la presunta agresión homófoba, Miguel Ángel ha asegurado: "La gente que lleva Vox en la zona son padres de amigos míos, que ayer me llamaron y me dijeron que Manuel Mariscal estaba en Talavera y se había interesado mucho por el caso. Que si yo podía ir a la sede o ellos podían venir a verme a mí. Yo desde el cuartel de la Guardia Civil me dirigí a su sede, donde Manuel Mariscal me transmitió el rechazo hacia lo que había pasado y me llamó a Santiago Abascal, que me dijo también que sentía un verdadero rechazo y que ahí estaba él para darme su apoyo".

Evitar la politización

El agredido ha añadido que cuando acabó su conversación telefónica con el líder de Vox, responsables del partido en Talavera de la Reina le pidieron hacer unas fotos, a lo que él accedió pese a no ser militante de dicha formación política. "Yo no tengo carnet de ningún partido político", ha asegurado Miguel Ángel, que ha pedido que "ningún partido político haga suya" y "que no se politice" la concentración de repulsa contra la violencia homófoba que se celebrará esta misma tarde en Velada.

El joven también ha recordado ante las cámaras de televisión que ha recibido una llamada de apoyo de Carolina Agudo, secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, y que el presidente regional, el socialista Emiliano García-Page, ha condenado en las redes sociales la agresión. "Yo hubiera ido donde me hubieran llamado", ha finalizado Miguel Ángel después de que Vox haya utilizado su imagen para presentarse ante la opinión pública como el partido "de la ley y el orden para garantizar la seguridad de todos los españoles, sean hombres o mujeres, independientemente de su orientación sexual".

