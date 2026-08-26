El PP denuncia que los castellanomanchegos esperan "hasta 20 días" para una teleconsulta con su médico

Los castellanomanchegos pueden llegar a esperar 20 días para ser atendidos por su médico de cabecera a través de una teleconsulta. Es la denuncia que ha realizado este miércoles la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ante las puertas del Hospital Universitario de Toledo.

Agudo ha elegido precisamente este centro para poner el foco en las listas de espera sanitarias de la región. Según los datos que ha aportado, 25.462 toledanos esperan actualmente una cita médica en el Hospital Universitario de Toledo. De ellos, más de 8.000 están pendientes de una intervención quirúrgica y más de 16.000 esperan una consulta con un especialista. Además, cerca de 200 aguardan una prueba diagnóstica.

La dirigente popular ha asegurado que uno de cada cuatro castellanomanchegos que están en lista de espera sanitaria se encuentra en el hospital toledano.

"Ya suman casi 100.000 los castellanomanchegos que forman parte de esa larguísima lista de espera sanitaria en nuestra región, la más larga de toda España y con mayores tiempos de espera de toda España", ha denunciado.

Agudo ha criticado que se trate de ciudadanos que "cada día religiosamente pagan sus impuestos" y que, a su juicio, el Gobierno de Emiliano García-Page "castiga metiéndolos en la lista de espera sanitaria".

Según los datos aportados por la portavoz del PP, la lista de espera ha aumentado en 5.500 personas en lo que va de año y más de 6.000 pacientes llevan más de seis meses esperando.

"Estos no solamente son datos, cifras o estadísticas. A lo mejor para Page sí lo son, pero detrás de esas cifras hay muchas preocupaciones, mucha incertidumbre y mucho dolor de muchos castellanomanchegos", ha afirmado.

20 días para una teleconsulta

Agudo ha querido trasladar el problema de las listas de espera hospitalarias a la Atención Primaria. Y lo ha hecho con su propio ejemplo. "Hoy es 26 de agosto. Si quiero coger una cita médica en mi centro de salud, que es el de Valmojado, aquí en Toledo, la primera cita médica disponible es para el 15 de septiembre", ha relatado.

Pero, según ha denunciado, ni siquiera se trata de una consulta presencial. "No es una consulta presencial, se trata de cita telemática, una teleconsulta. 20 días para que tu médico de cabecera te pueda atender en una teleconsulta. Esto es una vergüenza absoluta", ha criticado.

La dirigente popular ha contrapuesto este plazo con otras esperas que, según ha denunciado, sufren los pacientes de la región.

"Veinte días para que te vea tu médico de cabecera, tres años y medio para una operación de vesícula o que te metan en la lista de espera para que te realicen una prueba diagnóstica, una resonancia, como nos decía el otro día una vecina de Toledo", ha señalado.

Déficit de inversión sanitaria

Agudo también ha acusado al Gobierno de Page de haber dejado de invertir 659 millones de euros en materia sanitaria durante sus 11 años al frente de Castilla-La Mancha. "659 millones de euros que podía haber invertido en contratar médicos para rebajar la lista de espera y que, sin embargo, no lo ha hecho", ha asegurado.

La portavoz parlamentaria del PP ha añadido que Castilla-La Mancha cuenta, según sus datos, con 4,98 médicos por cada 1.000 habitantes, una ratio que ha situado como "la peor" del país.

"Once años de gobierno de Castilla-La Mancha, lo único que ha hecho ha sido perjudicar la salud de los castellanomanchegos y el máximo responsable es el presidente regional, Emiliano García-Page", ha concluido.