El PP de Castilla-La Mancha acusa a Page de "poner en riesgo" a los pacientes tras dos años sin abrir la hemodiálisis de Hellín

La falta de una unidad de hemodiálisis en el Hospital de Hellín se ha convertido este martes en el principal argumento del PP de Castilla-La Mancha para cargar contra la gestión sanitaria del Gobierno regional.

La secretaria general y portavoz parlamentaria del partido, Carolina Agudo, ha acusado al Ejecutivo de Emiliano García-Page de "poner en riesgo" a los pacientes al mantener sin este servicio al centro hospitalario, casi dos años después de que las Cortes regionales aprobaran por unanimidad iniciar los trámites para su puesta en marcha.

Agudo ha realizado estas declaraciones a las puertas del Hospital de Hellín, donde ha situado la reclamación de esta unidad como uno de los principales ejemplos de lo que considera una gestión sanitaria "desastrosa" por parte del Gobierno regional.

La dirigente 'popular' ha recordado que el Parlamento autonómico aprobó hace casi dos años, con el respaldo de todos los grupos políticos, un mandato para iniciar los trámites necesarios para implantar la unidad de hemodiálisis en el hospital. Sin embargo, según ha denunciado, el servicio todavía no se ha puesto en marcha.

"Reivindicación justa"

"Dos años después, el Gobierno de Page no ha hecho nada", ha afirmado Agudo, que ha considerado que la situación supone un incumplimiento de un acuerdo aprobado por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Para la portavoz del PP, la hemodiálisis "no es un capricho de los pacientes ni de los enfermos", sino "una reivindicación justa" para los usuarios del Hospital de Hellín y para los vecinos de los municipios de su entorno.

Agudo ha puesto el foco especialmente en las consecuencias que, a su juicio, tiene que el hospital siga sin disponer de este servicio. Ha señalado que cada día que pasa sin la unidad de hemodiálisis "es un día que pone en riesgo la vida de muchas personas" que necesitan este tratamiento.

La reclamación no afecta únicamente a los pacientes de Hellín, según ha destacado la dirigente 'popular', sino también a vecinos de la comarca y de las zonas de sierra que, en función de su lugar de residencia, necesitan desplazarse para recibir atención.

En este sentido, el PP reclama al Gobierno regional que dé cumplimiento al mandato aprobado por las Cortes y avance en la puesta en marcha de una unidad que considera necesaria para mejorar la atención sanitaria de los pacientes renales de la zona.

La denuncia de Agudo se enmarca en una crítica más amplia a la política sanitaria del Ejecutivo autonómico. La portavoz del PP ha utilizado también su comparecencia para referirse a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que, según ha explicado, responsabiliza al Sescam de no haber proporcionado la protección necesaria a una sanitaria del Hospital de Hellín que se contagió de COVID-19.

A juicio de Agudo, la resolución judicial evidencia que el servicio regional de salud "no actuó como debía" y ha reprochado al Gobierno de Page que no haya asumido responsabilidades ni pedido disculpas a los profesionales sanitarios.

El PP eleva también la crítica a las listas de espera

El tercer argumento utilizado por la dirigente 'popular' han sido las listas de espera sanitarias. Agudo ha cifrado en 99.315 las personas que figuran en ellas y ha asegurado que, si se tienen en cuenta los datos que, según su denuncia, quedarían fuera de las estadísticas oficiales, la cifra supera los 100.000 pacientes.

La portavoz del PP ha acusado al Gobierno regional de "maquillar" estas cifras y ha cuestionado la gestión de la Consejería de Sanidad. En este contexto, ha calificado de «trileros y troleros» a los miembros del Ejecutivo autonómico y ha acusado a Page de "jugar con la vida de los castellanomanchegos y con su salud".

No obstante, el PP ha situado el Hospital de Hellín y, especialmente, la ausencia de la unidad de hemodiálisis como uno de los principales ejemplos de su denuncia. Agudo ha insistido en que han transcurrido casi dos años desde el acuerdo parlamentario y ha reclamado al Gobierno regional que cumpla el mandato de las Cortes. "Con la salud de los castellanomanchegos no se juega", ha concluido la dirigente 'popular'.