El edificio circular del hospital de Toledo acogerá la nueva Unidad de Investigación Clínica de Castilla-La Mancha

La UICAM se ubicará en el edificio circular del Hospital Universitario de Toledo. Ángela Pulido Díaz

El Sescam ha formalizado el contrato para acondicionar las futuras instalaciones de la Unidad de Investigación Clínica de Castilla-La Mancha (UICAM). Tendrá su sede en el Hospital Universitario de Toledo y nace con la vocación de coordinar los ensayos clínicos que se desarrollen en la sanidad pública regional.

El proyecto permitirá habilitar la cuarta planta del icónico edificio circular del hospital toledano, todavía en desuso, y transformarla en un espacio específico para la investigación clínica y el seguimiento de pacientes.

Las obras, que incluyen también la redacción del proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud, han sido adjudicadas a la empresa madrileña de ingeniería hospitalaria CIECA, S.L. por 670.972,01 euros —impuestos incluidos—. Tienen un plazo total de cuatro meses: uno para la redacción del proyecto y tres para ejecutar la reforma.

Hospital de día, consultas...

La futura UICAM dispondrá de más de 300 metros cuadrados diseñados específicamente para el desarrollo de ensayos clínicos.

El espacio contará con consultas médicas, un hospital de día con seis puestos y dos camas, una farmacia específica para los medicamentos utilizados en los ensayos y diferentes áreas destinadas a la gestión y supervisión de los estudios.

No será, por tanto, una unidad pensada únicamente para los profesionales que investigan. También tendrá un espacio preparado para atender y realizar el seguimiento de los pacientes que participen en los ensayos clínicos.

Toledo como sede

Aunque la UICAM tendrá una ubicación física concreta en Toledo, su objetivo va mucho más allá del Hospital Universitario. Será la primera estructura de Castilla-La Mancha dedicada específicamente a la realización de ensayos clínicos y tendrá carácter regional.

La idea es que desde estas instalaciones se pueda impulsar y coordinar la investigación clínica desarrollada en los distintos hospitales de Castilla-La Mancha, ofreciendo soporte logístico, asistencial y administrativo tanto a los investigadores como a los pacientes.

La unidad incorporará además profesionales dedicados específicamente a esta actividad, entre ellos perfiles de Farmacia Hospitalaria, coordinadores de ensayos clínicos y personal administrativo y de gestión.

Con esta estructura, el sistema sanitario regional pretende ganar capacidad para captar y gestionar nuevos estudios clínicos, facilitar el trabajo de los investigadores y ampliar las posibilidades de participación de los pacientes castellanomanchegos en proyectos de investigación, según ha informado el Gobierno castellanomanchego.

Más de 800.000 euros de inversión

La inversión global prevista para poner en marcha la unidad supera los 800.000 euros. El proyecto cuenta con financiación de la convocatoria del Instituto de Salud Carlos III, cofinanciada por la Unión Europea mediante los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, además de la participación del Sescam con la incorporación de personal específico.

La previsión pasa por completar durante este año el acondicionamiento de los espacios y dotarlos del equipamiento necesario, con el objetivo de que la unidad pueda comenzar su actividad clínica con los primeros ensayos a principios de 2027.

La actuación supone así dar uso a una parte del singular edificio circular del Hospital Universitario de Toledo y coloca al complejo hospitalario como punto de partida de una estructura que aspira a centralizar recursos y, al mismo tiempo, extender la investigación clínica al conjunto de Castilla-La Mancha.