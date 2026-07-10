CSIF denuncia el "bloqueo" de 30 camas en el Hospital de Ciudad Real y pide rapidez en las sustituciones de bajas y permisos

CSIF ha denunciado este viernes la "tardanza en la sustitución de bajas y permisos" que está llevando a cabo la Gerencia del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Esta decisión está provocando "un aumento generalizado de la sobrecarga asistencial en numerosos servicios del centro hospitalario en pleno periodo estival, además del cierre de 30 camas de hospitalización".

El sindicato ha expresado que el verano "debe planificarse con suficiente antelación, con un Plan de Contingencia que todavía no ha presentado". Y ha recordado que el Sescam dispone de bolsas de empleo para realizar sustituciones.

"La Gerencia está optando por una política de ahorro basada en no contratar personal con rapidez, ya que de manera habitual el periodo medio supera los 15 días, trasladando las consecuencias directamente a los trabajadores y al funcionamiento de los servicios", ha denunciado.

A esto, ha sumado que la Gerencia "procedió al bloqueo de 40 camas de hospitalización, pero se ha visto obligado a reabrir 10 ante la presión asistencial".

Para CSIF, la situación "no responde a hechos aislados, sino a una forma de gestionar los recursos humanos basada en redistribuir el trabajo entre los profesionales disponibles, incrementando la presión asistencial y deteriorando las condiciones laborales de la plantilla en lugar de cubrir las ausencias del personal".

Servicio de Diálisis

Como ejemplo, el sindicato ha puesto el servicio de Diálisis, que "tras la baja médica de una de las dos técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) contratadas para reforzar el verano, la Gerencia ha decidido no sustituirla".

En lugar de una nueva contratación, "el trabajo se está repartiendo entre el resto de profesionales, obligándoles a asumir turnos imprevistos y alterando completamente la planificación de sus vacaciones".

"Este servicio trabaja habitualmente con una plantilla muy ajustada debido a la elevada carga asistencial y a la complejidad técnica de la atención que presta a pacientes con insuficiencia renal. Cualquier reducción de efectivos repercute directamente tanto en la calidad asistencial como en la seguridad de pacientes y profesionales", han lamentado.

"Desgaste físico y emocional"

Por su parte, el vicepresidente de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Guillermo Rubio, ha explicado que se está generando "un importante desgaste físico y emocional en los profesionales y todo acaba repercutiendo inevitablemente en la asistencia que recibe la ciudadanía".

Y ha considerado "especialmente preocupante" que esta situación se produzca en unidades altamente especializadas, donde la carga asistencial ya es elevada durante el resto del año.

Por ello, ha pedido a la Gerencia del Hospital de Ciudad Real que "abandone de manera inmediata esta política de recortes, proceda a cubrir todas las bajas, permisos y ausencias que se produzcan durante el periodo estival y garantice que los servicios dispongan de las plantillas necesarias para ofrecer una asistencia sanitaria segura y de calidad".