Castilla-La Mancha insta al Gobierno a "retirar" la propuesta de Estatuto Marco de los sanitarios y pide "un nuevo texto"

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha instado al Gobierno a retirar la actual propuesta de Estatuto Marco negociada por el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del ámbito para "elaborar un nuevo texto desde el inicio".

"La norma debe contar con el consenso y la participación de todas las partes. Creo que una cosa muy buena sería que se retirase lo que se ha hecho hasta ahora y empezase de nuevo. No pasa nada, el tiempo se puede ganar. A veces hay que dar dos pasos hacia atrás para dar uno hacia delante", ha planteado el consejero durante un Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press en Madrid.

Para Fernández Sanz, "no se puede seguir así" y ha insistido en que la norma que regulará el futuro "no puede estar llena de polémica, sin consenso y sin la participación de todas las partes".

Asimismo, ha pedido la participación de los profesionales afectados en la negociación y ha rechazado que solo se limite al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

"Aquí alguien ha intentado que seamos tres, Ministerio, comunidades y profesionales. No, somos dos, instituciones y profesionales. Siempre nos hemos puesto de acuerdo y siempre nos tenemos que poner de acuerdo porque sin consenso no vamos a llegar a ningún sitio", ha afirmado.

Por ello, ante los momentos críticos que se están viviendo, ha abogado por llegar a un consenso sobre el Estatuto Marco mediante la "revisión con las partes implicadas".

El proceso "no ha sido adecuado"

En opinión del consejero, lo ocurrido hasta ahora no ha sido lo "adecuado", por lo que ha asegurado que desde Castilla-La Mancha están dispuestos a "seguir luchando por el consenso para hacer las cosas como se debe".

"Nos entendemos bien en nuestra comunidad con los representantes de los trabajadores. Evidentemente, con disputas, salvando distancias e incluso poniendo encima de la mesa cuestiones en las que de entrada no estamos de acuerdo", ha sentenciado.