UGT denuncia el "colapso" del transporte sanitario derivado del "cierre de Salud Mental" del hospital de Alcázar de San Juan

UGT Servicios Públicos ha denunciado la "insostenible situación" derivada de la "falta de psiquiatras" del servicio de transporte sanitario del área de Salud Mental del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

"La eliminación del área de Salud Mental está provocando una crisis logística sin precedentes, ya que los pacientes que requieren atención especializada psiquiátrica están siendo derivados a los hospitales de Ciudad Real y Toledo", ha expresado.

Para el sindicato, esta carencia asistencial está suponiendo un grave perjuicio tanto para el paciente de Salud Mental como para el resto de usuarios ya que, entre otras cosas, "los recursos de urgencias de toda la comarca se están utilizando para esos traslados".

"Cada día las ambulancias de Alcázar de San Juan, Madridejos, Villacañas, Quintanar de la Orden y Mota del Cuervo están llevando a cabo al menos cuatro traslados diarios de pacientes psiquiátricos hacia los hospitales de Ciudad Real y Toledo. Ocurre que muchas veces coinciden dos traslados simultáneos de Salud Mental, dejando sus zonas sin cobertura de urgencias ante emergencias de paradas cardiorrespiratorias, accidentes de tráfico", ha alertado.

Asimismo, el sindicato ha puesto de manifiesto "el aumento de los tiempos de respuesta que todo ello conlleva, con el riesgo para la seguridad y salud que representa para los ciudadanos y ciudadanas del área".

También "la fatiga extrema del personal, con un incremento de horas en carretera sin descanso que compromete la salud de los técnicos y el uso de recursos de emergencia para traslados interhospitalarios de larga distancia que deja vacía de medios a las localidades".

Solucionar la situación

Por ello, UGT pide la contratación de psiquiatras y la reapertura del servicio de Salud Mental del Hospital Mancha Centro, la puesta en marcha de una nueva unidad de transporte dedicada exclusivamente a estos traslados y una solución real por parte de la Consejería de Sanidad que no pase por parchear la falta de especialistas a costa de la seguridad del transporte sanitario.

"En el área Mancha Centro la salud no puede esperar a que una ambulancia regrese de un servicio intrahospitalario", ha sentenciado.