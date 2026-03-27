La reubicación de Anatomía Patológica y un estudio forense, nuevas medidas contra las intoxicaciones en el Hospital de Toledo

El sindicato CSIF pide que también recoloquen al resto de trabajadores de la zona y del Banco de Sangre. Más información: El Hospital de Toledo realizará un estudio forense en los laboratorios donde se siguen produciendo intoxicaciones

CSIF ha informado de la decisión de la Gerencia de Atención Integrada del Hospital Universitario de Toledo de "reubicar a los trabajadores del Laboratorio de Anatomía Patológica tras el informe emitido por la jefatura de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, motivado por la detección de resultados analíticos alterados en varios profesionales del servicio".

El sindicato ha asegurado que "no ha tenido acceso" al informe y ha quedado a la espera de conocer su contenido exacto. No obstante, ha reclamado que también se reubiquen el resto de trabajadores de la zona de laboratorios y del Banco de Sangre.

"No solo los de Anatomía Patológica presentan analíticas con valores alterados de ácido acético, metanol, proteinogramas, bajos niveles de reticulocitos, disfunciones tiroideas e inflamaciones inespecíficas o ácido fórmico elevado", ha expresado.

El Hospital de Toledo realizará un estudio forense en los laboratorios donde se siguen produciendo intoxicaciones

Y ha denunciado que el Sescam "no está llevando a cabo todos los esfuerzos necesarios para encontrar el foco de las intoxicaciones, un problema que se arrastra desde noviembre de 2024 con la aparición de los primeros síntomas".

"Falta de celeridad"

Por otro lado, ha criticado la "falta de celeridad", ya que las analíticas se llevaron a cabo entre diciembre de 2025 y enero de 2026 a cerca de 300 trabajadores. "El tiempo apremia y estamos hablando de la salud de los trabajadores, algunos de los cuales además tienen patologías de base. Se tendría que haber hecho mucho antes y ni siquiera haber esperado a las analíticas, ya que las intoxicaciones se están produciendo desde 2024", ha expresado Victoria Gutiérrez, responsable de CSIF Sanidad Toledo.

Y ha criticado que "hay políticos y responsables de la administración sanitaria que incluso han acusado a los propios profesionales de sugestión, lo que supone un auténtico insulto ante lo que es un infierno para estos trabajadores".

Por último, ha reclamado al Sescam que "mantenga informados de manera transparente a los trabajadores afectados". Y ha recordado que mantiene la vía penal ante lo que considera "una grave imprudencia pues es deber de la Administración garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores".

Nuevo estudio

Por su parte, desde el Hospital de Toledo han informado de la puesta en marcha de nuevas actuaciones en el área de los laboratorios para "profundizar en el análisis de la situación y complementar las que se han venido realizando de forma continuada".

Según han detallado, no han identificado hasta el momento ninguna causa de las intoxicaciones que han denunciado en los últimos meses los sindicatos y algunos profesionales.

En concreto, las medidas que se van a desplegar han sido presentadas este viernes a los miembros del Comité de Seguridad y Salud Laboral. Y se sustentan en criterios estrictamente técnicos y objetivos emitidos tanto desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales como de la Inspección de Trabajo, "con el objetivo de proteger la salud de los profesionales y garantizar la actividad asistencial".

Se contratará una empresa especializada para la realización de un análisis forense de esta área, que permitirá ejecutar un estudio de mayor alcance de las condiciones ambientales, estructurales y de funcionamiento de las instalaciones.

El estudio incluye una evaluación detallada del entorno, analizando aspectos como ventilación y climatización, materiales estructurales y sistemas de extracción, así como la posible presencia y exposición a agentes nocivos.

Pese a la afirmación de CSIF afirmando que la decisión de reubicar a los trabajadores ya está tomada, el hospital ha asegurado que se elaborará un plan funcional que contemple la posible reubicación de la actividad.

Más 1.000 horas de mediciones

Como han recordado, las empresas BSA, SGS y Ambisalud han realizado trabajos para verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones de ventilación, extracción de aire, climatización y sistemas de mantenimiento de presiones en el área de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo, "concluyendo que su funcionamiento es correcto".

A estas empresas se ha unido el Instituto de Tecnología Química y Medioambiental de Ciudad Real (Itquima UCLM), que ha realizado una evaluación de la exposición laboral a contaminantes químicos en el área de los laboratorios, "sin resultados concluyentes".

También, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, junto a la empresa concesionaria, han desarrollado de forma continuada actuaciones técnicas de revisión de instalaciones, equipamiento y mediciones.

En definitiva, más de 1.000 horas de mediciones en el área de los laboratorios, "con valores de exposición por debajo de los límites establecidos por la normativa vigente".

"La dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo continuará informando con transparencia de cualquier avance relevante y mantiene su compromiso con la seguridad de los profesionales, el rigor técnico y la mejora continua de las condiciones de trabajo", ha sentenciado.