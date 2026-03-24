El PP denuncia el cierre de Salud Mental en el hospital de Alcázar de San Juan y exige su "reapertura inmediata"

El coordinador general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y diputado autonómico, Juan Antonio Moreno, ha alertado de la "grave e insostenible situación" de la sanidad regional y ha denunciado el cierre de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

"Se trata de una decisión profundamente irresponsable del Gobierno de Emiliano García-Page", ha lamentado desde las puertas del centro hospitalario.

Moreno ha indicado que el cierre supone "un auténtico retroceso y un ataque directo a la sanidad pública, ya que perjudica de manera directa a pacientes, familias y profesionales sanitarios".

Por ello, el PP regional ha registrado una Proposición No de Ley en las Cortes para "garantizar la continuidad de este servicio esencial, que incluye la reapertura inmediata de la unidad, la recuperación urgente de los profesionales sanitarios adscritos al servicio y la garantía de continuidad asistencial para todos los pacientes afectados".

También supondría la "reactivación de la unidad de media estancia como recurso asistencial intermedio y la finalización de las obras de la Residencia Comunitaria de Salud Mental de Alcázar".

"La propuesta busca proteger los derechos de los pacientes y asegurar la calidad de la atención sanitaria, especialmente en un ámbito tan sensible como la salud mental", ha explicado.

"Abandono"

Por todo ello, Moreno ha lamentado que la salud mental haya sido "abandonada" por el Gobierno de Page hasta "llegar a una situación límite marcada por el resto de profesionales".

"El deterioro del servicio no es casual, sino consecuencia de años de dejadez y abandono. Además, es el reflejo del colapso sanitario que sufre toda la región", ha sentenciado.

Quejas de los sindicatos

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la Federación de Sanidad, Sectores Sociosanitarios de CCOO y CSIF ya reclamó al Sescam que mantenga la Unidad de Salud Mental del Hospital Mancha Centro.

Además, lamentó que la clausura de este servicio, que incluye hospitalización y hospitales de día para población infanto-juvenil y adulta, obligará a derivar a los pacientes a otros centros de la región, e incluso a recursos privados concertados.

Una situación que "podría aumentar la desigualdad en el acceso a la atención sanitaria, especialmente entre quienes no disponen de medios para desplazarse".