CSIF lleva a la Inspección de Trabajo la "insostenible" situación en las Urgencias de Albacete: "Ya no es algo puntual"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la situación de "grave sobrecarga laboral" que, según sostiene, atraviesan los profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Albacete.

El sindicato pone el foco en el deterioro de las condiciones laborales y advierte de que la presión asistencial ha superado "los límites razonables".

A juicio de CSIF, pone en riesgo tanto la salud física y mental de los trabajadores como la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

El sindicato señala que la falta de refuerzos estructurales y una planificación "incorrecta" ante los picos de demanda asistencial están provocando situaciones de estrés crónico y agotamiento entre la plantilla, en un contexto que ya considera estructural.

En este sentido, reclama la realización de una evaluación de riesgos psicosociales para los profesionales de Urgencias, así como para los puestos asociados a las nuevas zonas habilitadas tras la pandemia de COVID-19.

Sin respuesta

El presidente de CSIF Albacete, Luis Álvarez, ha asegurado que "en enero ya solicitamos esta evaluación y seguimos sin tener respuesta".

"Mientras tanto, la presión asistencial continúa siendo muy alta y la sobrecarga a la que se enfrentan todos los profesionales es desproporcionada, no es algo puntual sino que se ha convertido en una situación estructural".

Según el sindicato, esta saturación se traduce en retrasos en los triajes iniciales, demoras en la atención y dificultades para la asignación de camas hospitalarias, lo que obliga a pacientes a ingresar en camillas durante más de 24 horas hasta su ingreso.

Crispación

Además, denuncia falta de material y la inexistencia de una sala de espera adecuada, lo que provoca que los acompañantes acudan al mostrador de Enfermería con quejas, "a veces con un nivel de crispación indeseable y riesgo elevado de agresiones verbales y físicas", ha advertido Álvarez.

CSIF insiste en la necesidad de adecuar las plantillas a la carga asistencial real, incluyendo celadores y personal de limpieza.

Por último, ha subrayado que esta situación "afecta a toda la ciudadanía", ya que "el estrés al que están sometidos los profesionales es inhumano". "La Gerencia no puede mirar hacia otro lado", ha concluido.