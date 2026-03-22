El hospital de Alcázar de San Juan incorpora mamografías con contraste: se han hecho siete desde febrero

El servicio de radiodiagnóstico del Hospital Universitario Mancha Centro, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), ha incorporado durante el mes de febrero una novedosa técnica de imagen mamaria avanzada para el diagnóstico del cáncer de mama conocida como mamografía con contraste.

Este procedimiento combina la realización de una mamografía digital, similar a la que las pacientes están habituadas a realizarse, con la administración previa de contraste intravenoso yodado y un procesamiento digital avanzado de las imágenes obtenidas que permite realzar áreas de captación patológica, facilitando así una evaluación más precisa por parte de los especialistas.

La prueba se lleva a cabo en la propia sala del mamógrafo. Durante el procedimiento se canaliza una vía periférica a la paciente a través de la cual se administra el contraste intravenoso y, minutos después, se realizan varias proyecciones mamográficas. Estas imágenes son posteriormente procesadas mediante un software específico que permite a los radiólogos identificar con mayor claridad posibles lesiones.

La mamografía con contraste aumenta la visibilidad de lesiones mamarias que podrían pasar desapercibidas en una mamografía convencional y facilita una mejor caracterización de las mismas. Además de estudiar la morfología de las lesiones, esta técnica permite analizar su metabolismo, ofreciendo una rentabilidad diagnóstica similar a la resonancia magnética mamaria con contraste y superior a la combinación de mamografía y ecografía.

Esta prueba resulta especialmente útil para pacientes con indicación de resonancia magnética mamaria que, por diferentes motivos, no pueden someterse a esta exploración, como ocurre en casos de portadoras de implantes metálicos o marcapasos, pacientes con claustrofobia, obesidad o mujeres de edad avanzada que no toleran el decúbito prono.

Asimismo, puede aportar mayor certeza diagnóstica en situaciones complejas evaluadas mediante tomosíntesis o ecografía, en pacientes derivadas del programa de cribado de cáncer de mama o en mujeres previamente intervenidas con sospecha de recidiva en la cicatriz quirúrgica. También se perfila como una técnica con gran potencial en el cribado de mujeres con riesgo elevado de cáncer de mama o con mamas densas.

Alta capacidad diagnóstica

En este sentido, la doctora María Arias ha explicado que "la mamografía con contraste permite identificar con mayor claridad lesiones que en ocasiones pueden resultar difíciles de caracterizar con las técnicas convencionales, lo que mejora la precisión diagnóstica y facilita la toma de decisiones clínicas".

Asimismo, ha resaltado que "se trata de una exploración relativamente rápida y bien tolerada por las pacientes, que aporta información funcional muy valiosa y que, en determinados casos, puede ofrecer resultados comparables a los de la resonancia magnética mamaria".

Por su parte, la doctora Rocío Lerma ha subrayado que “la incorporación de esta técnica supone un paso más en la mejora de la radiología mamaria del hospital, ya que amplía las posibilidades diagnósticas y permite ofrecer una alternativa eficaz a pacientes que no pueden someterse a resonancia magnética".

Lerma ha añadido que "su implantación ha requerido un importante esfuerzo formativo por parte del equipo de radiología, así como la colaboración con otros profesionales implicados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama".

Arsenal diagnóstico

Con la incorporación de la mamografía con contraste, el Hospital Universitario Mancha Centro amplía el arsenal diagnóstico, terapéutico e intervencionista de la radiología mamaria, que ya cuenta con técnicas como tomosíntesis, ecografía, resonancia magnética, biopsias con aguja gruesa, biopsias por vacío guiadas tanto por tomosíntesis como por ecografía, colocación de marcadores, arpones y semillas ferromagnéticas, así como exéresis ecoguiadas de lesiones.

Para la implantación de esta nueva técnica, el servicio de radiología ha desarrollado durante el último año un plan formativo específico dirigido a sus profesionales. Todos los miembros del servicio han tenido la oportunidad de participar en cursos sobre mamografía con contraste impartidos por radiólogos de otros centros con experiencia en este procedimiento.

Además, desde el propio servicio, las doctoras Lerma y Arias han impartido varias sesiones de actualización en radiología mamaria dirigidas a profesionales de enfermería, técnicos superiores en imagen para el diagnóstico y facultativos de otras especialidades como cirugía o ginecología interesados en esta nueva prestación.

Desde el inicio de la actividad el pasado mes de febrero, el Hospital Universitario Mancha Centro ha realizado un total de siete mamografías con contraste.