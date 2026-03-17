El Sescam cita a los sindicatos sanitarios para retomar, dos años después, la negociación de la carrera profesional

El Sescam y los sindicatos celebrarán una reunión el próximo 26 de marzo para negociar avances en la eventual recuperación de la carrera profesional en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. El encuentro servirá para que los representantes del organismo público y los delegados de UGT, CSIF, Usicam, CESM y CCOO intercambien sus posturas sobre el sistema que debe estructurar el desarrollo laboral de sus trabajadores.

Los sindicatos se han felicitado por el primer cónclave bipartito sobre este asunto en más de dos años. No obstante, desde el sindicato Usicam han señalado que la reunión se produce en un contexto preelectoral y han mostrado su recelo ante una posible utilización de las demandas del colectivo como "moneda de cambio".

Esta organización ha lamentado la acumulación de "tres legislaturas de mentiras" sobre la carrera profesional. "Llevamos años escuchando excusas mientras nuestros derechos siguen congelados", han advertido.

Entretanto, desde el sindicato CSIF de Castilla-La Mancha han asegurado a Europa Press que afrontan esta primera cita "con expectación", aunque han advertido que rechazarán la propuesta de la Administración regional si es la misma que la de marzo de 2024, cuando se rompieron las negociaciones.

Por su parte, desde CESM han mostrado su sorpresa por esta convocatoria, ya que, en un primer momento, los encuentros para abordar la carrera profesional se habían planteado desde el Sescam para el mes de junio.

Además, han remarcado que a esta reunión se les ha convocado "sin ningún documento" en firme. Desde este sindicato han explicado que este cambio de postura se puede deber a que este mismo jueves se debaten en las Cortes regionales las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, normativa en la que se podría incluir la recuperación de la carrera profesional.

Este lunes, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se comprometió a dar "un salto más" para que el nuevo modelo de carrera profesional sanitaria de la región se materialice este mismo año. Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo autonómico recordó el aumento de las plantillas y la necesidad de financiación extra que requiere este mayor volumen de trabajadores.

En la misma línea, el director general de Recursos Humanos del Sescam, Íñigo Cortázar, mostró también este lunes que está "razonablemente optimista" con la resolución favorable de esta demanda.

PP – PSOE

Previamente, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha expresado que "no hace falta una nueva ley" para recuperar la carrera profesional sanitaria y ha instado al PSOE regional a apoyar las enmiendas de los 'populares' en las Cortes para reactivarla.

"Decir que hace falta una ley es mentir. La ley existe y la solución también. Solo tienen que votar los diputados del PSOE a favor de las enmiendas del Partido Popular este jueves en la Comisión Parlamentaria de Presupuestos", ha afirmado.

Asimismo, ha enmarcado las declaraciones de Page en un periodo en el que "se acercan las elecciones".

Unas palabras a las que ha respondido la portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, que ha afeado al PP que exija la carrera profesional sanitaria "cuando fue el partido que la eliminó durante su mandato entre 2011 y 2015".

"Estos que dicen hoy defender a los profesionales y la calidad de la sanidad son quienes eliminaron la carrera profesional y se cebaron con la sanidad, los que despidieron, cerraron y recortaron", ha lamentado.

Por ello, ha confirmado que "el Gobierno regional se va a sentar con los profesionales, pero nunca con el PP para abordar este asunto".