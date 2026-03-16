Abre el nuevo Centro de Rehabilitación Neurológica de Alcázar de San Juan: "Una puerta a la esperanza"

El nuevo Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica ha abierto sus puertas este lunes en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) como un espacio que aúna tecnología y humanidad y abre "una puerta a la esperanza" para las personas que padecen daño cerebral.

A la inauguración han asistido su director, Antonio Felizola; la alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; y el presidente regional, Emiliano García-Page.

Page ha destacado la importancia de este centro para señalar que el próximo, de las mismas características, se inaugurará el 31 de marzo en Talavera de la Reina. Por ello, ha puesto en valor la importancia de que en la comunidad se planteen los servicios para que estén cerca de la gente.

Inauguración del Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica en Alcázar de San Juan. Foto: JCCM.

"Es mucho más caro que concentrar todos los servicios en Madrid o en una capital, pero el hecho de acercarlos, aunque el número de usuarios sea pequeño, nos permite llegar a mucha más gente", ha asegurado. Asimismo, ha afirmado que este nuevo centro va a dar un servicio "de los más hermosos y punteros".

De su lado, Fernández Sanz ha destacado que este centro cubre "perfectamente" la tarea que le encomendó el presidente regional al llegar al Gobierno, pensar en la prevención.

"Estamos en este edificio lleno de bondad, de luz y emociones. Queremos distribuir por Castilla-La Mancha una serie de centros de día para cuidar a las personas y las familias una vez que ya han tenido este diagnóstico, que en un 80 por ciento suele ser ictus", ha afirmado.

"No estáis solos"

Por su parte, el director del centro, Antonio Felizola, ha afirmado que este centro nace para decir a las personas afectadas por un daño cerebral adquirido que "no están solas".

"Aquí encontrarán excelentes profesionales que creemos profundamente en vuestra recuperación. El daño cerebral adquirido es una realidad que irrumpe sin avisar. La persona está presente, pero ya no es exactamente la misma. Ahí es donde la rehabilitación neurológica cobra todo su sentido, porque rehabilitar no es solo recuperar funciones, sino construir proyectos de vida", ha expresado.

Inauguración del Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica en Alcázar de San Juan. Foto: JCCM.

Salud, autonomía y dignidad

Por último, la alcaldesa, Rosa Melchor, ha destacado que este es un servicio más que consigue tener el municipio, un "modo para recuperar la salud, la autonomía y la dignidad".

"Es un modo de recuperar vida y eso es siempre muy de agradecer", ha indicado, a la vez que ha destacado la "transformación" que ha experimentado Alcázar de San Juan a lo largo de estos 11 años de Gobierno de Emiliano García-Page.

"Hemos sido durante mucho tiempo un referente. Y seguimos siendo y avanzando en ello, en la prestación de servicios a las personas. Para los médicos es fundamental, pero para los políticos es imprescindible", ha sentenciado.