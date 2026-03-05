Las enfermeras de Castilla-La Mancha no pueden hacer planes: cuadrantes a última hora y turnos a pocos días vista

El sindicato de enfermería Satse ha denunciado la falta de conciliación laboral que, a su juicio, sufren enfermeras y fisioterapeutas en Castilla-La Mancha. Por ello, ha reclamado al Servicio de Salud regional (Sescam) que no deje la vida de estos profesionales "en pausa".

Según una macroencuesta realizada por el sindicato, el 52,19 % de estos trabajadores sanitarios recibe su planificación laboral con menos de 30 días de antelación y el 11,13 por ciento ni siquiera sabe qué días trabajará la semana siguiente, una situación que dificulta cualquier planificación personal o familiar.

El portavoz de Satse Castilla-La Mancha, Ángel García Sánchez, ha denunciado durante una rueda de prensa: "El derecho a poder conciliar nuestra vida profesional con la personal es permanentemente vulnerado desde las administraciones públicas y las empresas sanitarias privadas que priorizan el ahorro económico y la productividad por encima de las personas".

Representantes de Satse Castilla-La Mancha.

"Es un grave problema que nos afecta a nivel profesional y personal y que también perjudica al sistema sanitario y a la atención y cuidados que prestamos a todas las personas", ha apuntado.

La encuesta concluye que el 69 % de los profesionales se muestra insatisfecho con su conciliación laboral. Además, el 60,80 % afirma que estos problemas afectan a su salud mental y el 58,51 % señala que también repercuten en su salud física.

Principales causas

Entre las causas principales de esta situación, el 82,82 % apunta a la falta de personal en los centros sanitarios. También influyen los cambios de turno imprevistos (70,8 %), el trabajo en fines de semana y festivos (57,41 %), la falta de antelación en los cuadrantes (56,9 %) y los turnos nocturnos (57,9 %).

Como consecuencia, el 58,83 % de enfermeras y fisioterapeutas reconoce que se ha planteado abandonar la profesión por los problemas de conciliación.

"Las enfermeras y fisioterapeutas decimos alto y claro que no vamos a seguir pagando la falta de conciliación con nuestra salud, nuestro tiempo y nuestro futuro. La conciliación no es un privilegio, es un derecho laboral fundamental y una condición imprescindible para una sanidad pública de calidad. Reclamamos, en definitiva, que no dejen nuestra vida en pausa", ha concluido el representante de Satse.