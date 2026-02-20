Los sindicatos médicos esperan fecha para una reunión con el Sescam tras los cinco días de huelga: "Queremos acuerdos"

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) y el sindicato Simefyr han confiado en que la reunión que previsiblemente tendrá lugar la próxima semana en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) termine con "avances significativos, algún acuerdo y puntos en común acerca de las peticiones".

Así lo ha expresado este viernes el secretario provincial de CESM en Toledo, Carlos Vicario, a las puertas del Hospital Universitario de Toledo con motivo de la última de las cinco jornadas de huelga que han tenido lugar esta semana.

"Ninguno de nosotros queremos llegar a esta situación de huelga. Creemos que hemos llegado aquí por el bloque en las negociaciones y la negativa a avanzar", ha expresado, a la vez que ha confirmado que solo hay compromiso verbal por parte de la Administración regional de que se celebrará el encuentro.

"Hay una huelga y un pliego de reivindicaciones del comité de huelga, que se tiene que negociar obligatoriamente con ese comité", ha indicado.

Sobre el seguimiento de la huelga, ha afirmado que no pueden precisar datos del seguimiento general, pero "se ha mantenido constante a lo largo de la semana". "Esta semana habrá tiempo de analizar los datos y de compararlos con los que ofrece la Consejería de Sanidad. Tememos que lo que nos está ofreciendo son unos datos que hacen referencia al total de la plantilla y eso es un dato que está falseado, más todavía teniendo en cuenta que los servicios mínimos han sido del 33%, más los equipos de guardia", ha criticado.

Carrera profesional

Sobre la derogación de la carrera profesional hace 14 años, Vicario ha afirmado que "no aceptarán buenas palabras sin más porque llevamos ya mucho tiempo aguantando esas buenas palabras y esperamos encontrar un compromiso firme y significativo".

Él mismo, como traumatólogo, cuando se abrió el proceso de carrera profesional alcanzó un grado 2, por lo que a estas alturas debería tener ya un grado 4. "Mi cálculo aproximado de lo que he perdido a lo largo de todo este tiempo podría superar fácil cerca de los 70.000 euros", ha señalado.

Un Estatuto que "empeora las condiciones"

Por su parte, el Juan José García Cruz, médico anestesista y representante del sindicato Simefyr, se ha mostrado "consciente" de que una huelga de estas dimensiones "al primero que perjudica es al paciente y daña la imagen de la sanidad pública".

"Es lo último que queremos, pero también la población y los pacientes en particular tienen que entender que no nos han dejado otro remedio, no tenemos otra solución", ha asegurado.

Para García, la ministra de Sanidad, Mónica García, "quiere imponer un Estatuto Marco que no solo mejora en nada las condiciones laborales, sino que las empeora".

"Aquí ganan todas las profesiones sanitarias menos la profesión de médico y facultativo y esto es lo que queremos revertir", ha lamentado.

En cuanto al seguimiento de la huelga, lo ha calificado como "bastante importante, teniendo en cuenta que los servicios mínimos han sido abusivos completamente".