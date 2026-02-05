Siete sindicatos unen fuerzas para pedir la carrera profesional en el Sescam y convocan una protesta en Albacete

Los sindicatos SATSE, CESM, CSIF, USICAM, USAE, CC OO y UGT se han reunido este jueves en el Hospital Perpetuo Socorro de Albacete para retomar las acciones conjuntas y pedir la recuperación de la carrera profesional en el Sistema de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Según han detallado los representantes sindicales, la carrera profesional afecta a los más de 38.000 trabajadores del Sescam, por lo que han adelantado que la primera protesta tendrá lugar este 10 de febrero a las 10.30 horas en el Hospital General Universitario de Albacete.

Los sindicatos han detallado que la de Albacete será la primera de una serie de protestas que no acabará hasta que se reactive la carrera profesional, "un reconocimiento económico que no está reflejado en los presupuestos regionales de este año, pero ha formado parte del programa electoral del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page".

Por su parte, el responsable de Sanidad de UGT, Fernando Peiró, ha indicado que "pedimos que Page cumpla sus promesas, que cumpla lo que ha prometido ya en tres programas electorales y que predique con el ejemplo".

"Que no pida igualdad a los demás en materia de financiación autonómica, por ejemplo, mientras mantiene la desigualdad de los profesionales de este servicio de salud".

De su lado, el representante de CSIF, Raúl Salmerón, ha indicado que el hecho de que Castilla-La Mancha sea la única comunidad con la carrera profesional congelada "desmotiva a los trabajadores del Sescam y provoca la fuga de talento".

Por último, del sindicato Usicam, Julián Castillo ha pedido que la unidad sindical se mantenga y ha instado a todos los trabajadores del Sescam a que se sumen a la protesta del día 10.