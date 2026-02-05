El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha convoca una huelga general para todo el Sescam del 16 al 20 de febrero
Están llamados a secundarla más de 7.700 médicos, facultativos y residentes.
El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha anunciado este jueves una huelga general indefinida intermitente de médicos, facultativos y residentes en la región para los próximos 16, 17, 18, 19 y 20 de febrero y los días 15, 17 y 19 de junio para reclamar "el tiempo, los recursos, la seguridad y la dignidad que merecen los profesinales, sin poner en riesgo la atención urgente ni los cuidados esenciales".
La movilización afectará a todo el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), por tanto, están llamados a secundarla más de 7.700 médicos, facultativos y residentes que desarrollan su labor en los centros sanitarios de la comunidad.
Aclaran que durante los días de huelga estará garantizada al 100% la atención de urgencias y no demorable, con el objetivo de garantizar en todo momento la asistencia sanitaria de los pacientes.
Según ha informado el CESM, estas protestas se adhieren a la huelga nacional de médicos y facultativos del 16 al 20 de febrero en defensa de un Estatuto Propio que reconozca su singularidad, su responsabilidad y su nivel de formación.
Denuncian que la ministra de Sanidad, Mónica García y las consejerías de Sanidad no han aportado "soluciones concretas a los problemas estructurales de la sanidad pública" ni han dado "respuesta a las reivindicaciones del colectivo médico y facultativo".
Tras haber mantenido una actitud "prudente y dialogante" todo este tiempo, entienden que es "necesario dar un paso adelante" y reclamar "medidas urgentes que permitan reducir las listas de espera, asegurar tiempos de atención razonables y adaptar las plantillas de nuestra profesión a las necesidades reales asistenciales".
Desde el CESM esclarecen que "esta huelga no va contra los pacientes", ya que "la sobrecarga asistencial termina afectando también a la calidad del servicio público de salud". Inciden que
Entre las princpiales reivindicaciones de esta huelga de médicos, facultativos y residentes en Castillla-La Mancha se encuentran las siguientes:
- Reactivación inmediata de la Carrera Profesional, paralizada desde 201. Siendo la región castellanomanchega la única comunidad autónoma en esta situación.
- Piden un espacio propio de negociación donde se cuente con la participación directa del colectivo médico.
- Actualizar las plantillas, especialmente en Atención Primaria.
- Un plan de choque para reducir las listas de espera.
- Revisar el modelo retributivo debido a que las retribuciones actuales "no reflejan la formación, ni la responsabilidad, ni la carga real de nuestro trabajo".
- Cumplimiento efectivo del Acuerdo de Atención Primaria, que "requiere agendas con tiempos adecuados por paciente".
- Regulación de la jornada laboral y de las guardias presenciales y localizadas, con descansos adecuados.
- Medidas efectivas que garanticen la conciliación familiar, la igualdad real y la protección de la maternidad sin perjuicio profesional.
- Mejorar de las condiciones de los residentes.