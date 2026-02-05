El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha convoca una huelga general para todo el Sescam del 16 al 20 de febrero

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha anunciado este jueves una huelga general indefinida intermitente de médicos, facultativos y residentes en la región para los próximos 16, 17, 18, 19 y 20 de febrero y los días 15, 17 y 19 de junio para reclamar "el tiempo, los recursos, la seguridad y la dignidad que merecen los profesinales, sin poner en riesgo la atención urgente ni los cuidados esenciales".

La movilización afectará a todo el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), por tanto, están llamados a secundarla más de 7.700 médicos, facultativos y residentes que desarrollan su labor en los centros sanitarios de la comunidad.

Aclaran que durante los días de huelga estará garantizada al 100% la atención de urgencias y no demorable, con el objetivo de garantizar en todo momento la asistencia sanitaria de los pacientes.

Según ha informado el CESM, estas protestas se adhieren a la huelga nacional de médicos y facultativos del 16 al 20 de febrero en defensa de un Estatuto Propio que reconozca su singularidad, su responsabilidad y su nivel de formación.

Denuncian que la ministra de Sanidad, Mónica García y las consejerías de Sanidad no han aportado "soluciones concretas a los problemas estructurales de la sanidad pública" ni han dado "respuesta a las reivindicaciones del colectivo médico y facultativo".

Tras haber mantenido una actitud "prudente y dialogante" todo este tiempo, entienden que es "necesario dar un paso adelante" y reclamar "medidas urgentes que permitan reducir las listas de espera, asegurar tiempos de atención razonables y adaptar las plantillas de nuestra profesión a las necesidades reales asistenciales".

Desde el CESM esclarecen que "esta huelga no va contra los pacientes", ya que "la sobrecarga asistencial termina afectando también a la calidad del servicio público de salud". Inciden que

Entre las princpiales reivindicaciones de esta huelga de médicos, facultativos y residentes en Castillla-La Mancha se encuentran las siguientes: