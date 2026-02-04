El PSOE de Castilla-La Mancha acusa a Núñez de fijarse en "las peores gestiones sanitarias del PP en otras comunidades"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha criticado el modelo sanitario que defiende el presidente del Partido Popular de la región, Paco Núñez, que "pone como referencia los peores ejemplos de la gestión sanitaria del PP en otras comunidades".

Así lo ha expresado desde Ciudad Real, cuestionando que Núñez reclame convenios sanitarios con la Comunidad de Madrid cuando "su modelo ha estado marcado por escándalos nacionales como la retirada de pacientes graves de las listas de espera o la reutilización de material sanitario para ahorrar costes".

Gutiérrez ha reconocido que la sanidad atraviesa "dificultades" en el conjunto de España e incluso Europa. Y ha defendido que "hay una diferencia fundamental entre quienes intentan ahorrar dinero para beneficiar a las empresas que gestionan servicios sanitarios y quienes apostamos por una sanidad pública, universal y de calidad".

"El Ejecutivo de Emiliano García-Page apuesta por tratar con dignidad y calidad a todos los ciudadanos, independientemente del coste de su enfermedad", ha expresado.

Política de vivienda

Por otro lado, ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha remitido a las Cortes regionales "la ley más ambiciosa de todas las comunidades autónomas, con el objetivo de facilitar el acceso a la primera vivienda, especialmente entre los jóvenes".

Gutiérrez ha afirmado que el acceso a la vivienda se ha convertido en "un problema nacional" y ha insistido en que todas las administraciones "pueden y deben actuar".

"Entre las medidas anunciadas por la Junta están la bajada de impuestos, las bonificaciones fiscales para jóvenes menores de 36 años y la financiación a tipo de interés cero del 20 % del precio de la vivienda que no cubren las entidades bancarias. Vamos a ser la comunidad autónoma que más ayudas conceda y la que más facilite el acceso a la vivienda dentro de sus competencias", ha explicado.

Además, ha criticado la actuación de los ayuntamientos gobernados por el PP y los ha retado a "reducir a la mitad los impuestos municipales relacionados con la vivienda, como las plusvalías, igual que está haciendo la Junta".

Sobre Ciudad Real

En el marco de una reunión con el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real, a la que han asistido también el secretario de Organización del PSOE en la provincia, José Manuel Bolaños; la portavoz de la Ejecutiva provincial, Cristina López Zamora; y la secretaria general de la agrupación local socialista, Sara Martínez; ha criticado la gestión en la capital.

Gutiérrez ha cargado contra la gestión del alcalde, Francisco Cañizares, a quien ha acusado de pasar "de ir a mil por hora en proyectos a ir al ralentí".

"El potencial de la capital como motor de la provincia está siendo desaprovechado. Su gestión se limita a subir impuestos y aumentar la deuda. Los principales proyectos que se están desarrollando en la ciudad proceden de la Junta, mientras Cañizares no ha sido capaz de presentar un solo proyecto propio", ha sentenciado.