Núñez se pregunta si la negativa del Castilla-La Mancha a firmar un convenio sanitario con Madrid es por "odio ideológico"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado que el Gobierno autonómico se mantenga en su negativa de firmar un convenio sanitario con Madrid para que los habitantes de poblaciones limítrofes puedan recibir atención en hospitales madrileños y se ha preguntado si esta decisión se debe a "odio ideológico".

Núñez ha hecho estas declaraciones durante una visita al municipio toledano de Seseña, muy próximo a la comunidad madrileña, en la que ha sido recibida por su alcalde, Jaime de Hita.

El líder regional del PP ha aprovechado su presencia en la localidad para lamentar lo que considera el "olvido de Page" respecto a sus necesidades e infraestructuras al constatarse que en el presupuesto regional de 2026 no existe ninguna partida para construir un centro de salud en el barrio de El Quiñón.

“De nuevo, García-Page ha decidido que el centro de salud en El Quiñón no es una prioridad, y son ya once años en los que el PSOE ha despreciado las reivindicaciones de los vecinos de un municipio en crecimiento como es Seseña. El Presupuesto de este año nace sin un solo euro para dar cobertura en materia de Salud al Barrio de El Quiñón”, ha asegurado Núñez en una nota de prensa distribuida por su gabinete de prensa.

El presidente del PP CLM ha interpretado que con esta actuación "no solo es que haya traicionado a los vecinos de Seseña y haya desoído las reivindicaciones permanentes del alcalde", sino que también "ha decidido cerrar la puerta a un convenio sanitario con Madrid para dar servicio a los vecinos que lindan con la Comunidad madrileña".

Ha sido en este punto en el que se ha preguntado: "¿Por qué se produce esto, por el odio ideológico a Madrid?”

Plan de infraestructuras

Por contra, ha reivindicado que desde el PP, "vamos a seguir trabajando para que el plan de infraestructuras sanitarias salga adelante y para que el centro de Salud del Barrio del Quiñón sea una realidad".

Incluso, ha avanzado que en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha programado para este jueves, insistirá en "la recuperación del convenio de la Comunidad de Madrid para beneficiar a la población limítrofe", así como en otras cuestiones sanitarias como volver a poner en marcha la carrera profesional, modernizar la Atención Primaria y poner en marcha una ley de tiempos máximos para bajar las listas de espera.

“Es fundamental atender la salud de nuestra gente, si bien el Gobierno de Page tras once años ya, ha demostrado que su modelo de gestión en la Sanidad ha fracasado, y por eso la situación hoy es la peor de los últimos años”, ha sentenciado.