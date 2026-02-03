CCOO recogerá firmas entre trabajadores y usuarios para exigir al Sescam que asuma la gestión del servicio de ambulancias

El sindicato CCOO iniciará una campaña de recogida de firmas entre trabajadores y usuarios del transporte sanitario para solicitar al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que asuma la gestión directa del servicio de ambulancias en la región.

Esta petición surge al considerar que el actual modelo de gestión indirecta está "agotado" y ha provocado un deterioro progresivo tanto de las condiciones laborales como de la calidad asistencial.

Así lo ha anunciado este martes la secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en Castilla-La Mancha, Carmen Juste, quien ha denunciado que el transporte sanitario "ha dejado de ser un servicio público para convertirse en un negocio para las concesionarias privadas".

Imagen de archivo de un conductor del servicio de transporte sanitario del Sescam. Javier Longobardo

La iniciativa, ha explicado, pretende trasladar a la Junta de Comunidades el descontento de las plantillas y de la ciudadanía, e invita al resto de sindicatos a sumarse.

Condiciones laborales

Juste ha señalado que los cerca de 2.000 trabajadores y trabajadoras del sector llevan años sufriendo el empeoramiento de sus condiciones laborales, con salarios congelados y convenios colectivos bloqueados "pliego a pliego".

A ello se suma, según ha advertido, una pérdida de calidad en la atención a los pacientes derivada de la falta de mantenimiento de los vehículos y de la precarización del servicio.

Entre los ejemplos de deterioro, CCOO ha citado ambulancias con el aire acondicionado averiado, camillas que no se elevan correctamente, equipos de protección individual y uniformes sin renovar, así como bases con mobiliario obsoleto.

La flota, han denunciado, es antigua y sufre averías constantes, lo que en algunos casos obliga a cambiar de ambulancia en mitad de un traslado.

La responsable del sector de transporte y logística de la FSC, Mamen Trujillo, ha afirmado que la gestión indirecta "es una fuente inagotable de conflicto" y ha criticado el bloqueo permanente de la negociación colectiva.

Según ha explicado, las continuas prórrogas de los contratos permiten a las empresas adjudicatarias alegar falta de margen para subir salarios, pese a que "se siguen llenando los bolsillos".

Condiciones de la flota

Uno de los aspectos que el sindicato considera más preocupantes es el uso irregular de los vehículos. Trujillo ha denunciado que ambulancias del servicio programado, destinadas a traslados de diálisis, rehabilitación u oncología, se están utilizando para servicios de urgencias, algo "totalmente prohibido" al no estar debidamente acondicionadas.

Asimismo, ha puesto como ejemplo de mala praxis el uso de ambulancias del Sescam para traslados de pacientes de la sanidad privada, especialmente los fines de semana, en el marco de conciertos con aseguradoras.

CCOO también ha alertado de la sobrecarga de trabajo de las plantillas. Según Trujillo, los trabajadores del servicio urgente realizan de media 2.184 horas anuales, muy por encima de las 1.800 fijadas por convenio. La falta de cobertura de bajas, cada vez más frecuentes, provoca que muchos empleados doblen guardias.

"La solución pasa por una empresa pública en la que cada euro de nuestros impuestos se destine directamente al servicio de ambulancias", ha defendido Trujillo.

En la misma línea, la delegada del transporte sanitario en la provincia de Toledo, Araceli Écija, ha instado al Sescam a sentarse a negociar un convenio colectivo y a corregir los problemas derivados del actual modelo.

"Con el actual pliego no estamos dando un buen servicio y eso no beneficia ni a los trabajadores ni a los ciudadanos", ha señalado.

Desde el sindicato han recordado que la última licitación del servicio, aún provisional, está a punto de convertirse en definitiva y que ya se conocen las empresas adjudicatarias de un servicio esencial para el sistema sanitario público regional.