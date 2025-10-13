Piden cerrar los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo donde los trabajadores se siguen intoxicando

Imagen de la concentración de este lunes en el Hospital Universitario de Toledo.

Los delegados de Prevención del Área Sanitaria de Toledo han pedido el cierre de los laboratorios del Hospital Universitario donde se siguen sucediendo intoxicaciones entre sus trabajadores para llevar a cabo una revisión completa.

Durante la concentración llevada a cabo a las puertas del centro, han confirmado que las protestas se sucederán cada lunes como medida de presión para que pedir soluciones a estos "graves incidentes" que "lejos de remitir" persisten.

Los convocantes han asegurado en un comunicado de prensa que "casi un año después" del comienzo de las intoxicaciones, la situación se está alargando "en exceso" sin que desde la Gerencia se dé una solución definitiva.

Sobre esta cuestión, han recordado que el 1 de agosto la Inspección de Trabajo ordenó a la Gerencia la realización "inmediata" de mediciones en el Laboratorio de Anatomía Patológica en el momento en el que los trabajadores comunicaran síntomas y han incidido en que estos han sido comunicados "en múltiples ocasiones desde entonces" y, sin embargo, "aún no se han realizado las mediciones ordenadas".

Del mismo modo, han señalado que la Inspección de Trabajo obliga a la Gerencia a la realización de informes de investigación de daños producidos en la salud de los trabajadores con motivo del desarrollo de su labor que, según han subrayado, no han sido comunicados a los delegados de prevención.

Por el momento, los delegados de prevención han avanzado su intención de movilizarse cada lunes a las 10:00 horas de la mañana e incluso estudiar la posibilidad de aumentar las medidas de presión.

Versión del Hospital

Por su parte, desde el Hospital Universitario han asegurado que el servicio de Prevención de Riesgos Laborales mantiene "activadas y reforzadas" todas las medidas preventivas para "asegurar la salud y seguridad" de todos los trabajadores del área de Laboratorios.

Para ello, han apuntado que continúan con el Plan de Mediciones, que "hasta ahora arrojan valores de exposición por debajo de los Valores Límite Ambientales establecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo".

Así, afirman que esta área del centro sanitario cuenta con detectores de sustancias químicas en el aire, que permiten detectar y evacuar áreas si fuera necesario, además de los elementos de higienización ambiental.

Por último, recuerdan que siguen revisando los planes de mantenimiento preventivo y conductivo de esta área con nuevas verificaciones del correcto funcionamiento de los sistemas de ventilación, cabinas extractoras y demás mecanismos de control de exposición presentes en esta zona del hospital.