HM IMI Toledo amplía su Unidad del Dolor para ofrecer un tratamiento integral y personalizado

HM IMI Toledo ha reforzado su compromiso con la excelencia asistencial con la ampliación de su Unidad del Dolor, un espacio especializado en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del dolor crónico.

La incorporación de una sala de procedimientos ambulatorios, equipada con tecnología de última generación, permite realizar técnicas avanzadas bajo control radiológico en un entorno seguro y altamente especializado.

El Dr. José Cid, coordinador de la Unidad, ha subrayado que “a diferencia del dolor agudo, que es temporal y suele resolverse con el tiempo, el dolor crónico puede persistir durante meses o años, afectando no solo el cuerpo, sino también al estado emocional, el sueño, la movilidad y las relaciones personales".

"En nuestra Unidad, un equipo multidisciplinar —liderado por anestesiólogos expertos en medicina del dolor— trabaja de forma coordinada para ofrecer un enfoque integral y personalizado. Escuchamos al paciente, evaluamos su situación de manera global y diseñamos un plan terapéutico que puede incluir desde fármacos específicos y técnicas intervencionistas mínimamente invasivas, hasta apoyo psicológico y educación sobre el manejo del dolor", ha asegurado.

En HM IMI Toledo se ofrece un abordaje multidisciplinar e individualizado para una amplia variedad de cuadros dolorosos que afectan de forma significativa la calidad de vida de los pacientes. Según el Dr. Cid, "tratamos afecciones como lumbalgia, lumbociatalgia, cervicalgia, artrosis de rodilla, cadera, columna, así como diferentes formas de dolor neuropático, lesiones nerviosas postquirúrgicas o postraumáticas. Asimismo, abordamos el dolor oncológico asociado a tumores, metástasis o compresión nerviosa/vertebral por cáncer".

"Nuestro enfoque incluye el tratamiento del dolor visceral crónico, como el dolor pélvico por endometriosis o el dolor abdominal funcional, y de cefaleas y migrañas crónicas. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes mediante un abordaje terapéutico eficaz, seguro y centrado en la persona", ha explicado el especialista.

Diagnóstico preciso

El diagnóstico preciso es clave para ofrecer tratamientos eficaces y adaptados a cada paciente. La Unidad realiza evaluaciones clínicas minuciosas apoyadas en técnicas diagnósticas avanzadas como bloqueos anestésicos, estimulación eléctrica de prueba, estudios de imagen (RMN, TAC, ecografía, PET-TAC) y escalas clínicas validadas.

"Esta base diagnóstica rigurosa permite seleccionar entre una amplia gama de tratamientos adaptados a cada paciente: desde bloqueos nerviosos y radiofrecuencia, hasta técnicas de neuromodulación como la estimulación medular o periférica, bombas de infusión intratecal, y tratamiento farmacológico individualizado. Todo ello con un enfoque mínimamente invasivo, centrado en aliviar el dolor, mejorar la funcionalidad y recuperar la calidad de vida del paciente", explica el Dr. Cid.

Con esta ampliación, HM IMI Toledo mantiene su posición como referente en la región para el tratamiento de patologías dolorosas complejas, ofreciendo un abordaje integral y personalizado para cada paciente.