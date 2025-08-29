El PP critica la gestión sanitaria de Page y el PSOE le recuerda el “desastre” en la etapa de Cospedal

Paco Núnez atiende a los medios en la fachada del Hospital de Ciudad Real PP CLM

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha advertido en Ciudad Real que la gestión sanitaria del Gobierno de Emiliano García-Page "perjudica gravemente la salud de los castellanomanchegos".

Núñez, acompañado por el alcalde de Ciudad Real, Paco Cañizares, y el presidente del PP provincial y de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha denunciado el aumento de las agresiones a profesionales sanitarios en la región, especialmente en la capital ciudadrealeña.

"Son diez años de gestión socialista y no se ha tomado ni una sola medida para garantizar la seguridad de los sanitarios", ha señalado Núñez, quien ha reclamado la puesta en marcha de un plan de seguridad y salud laboral.

Asimismo, ha criticado que Castilla-La Mancha registre actualmente "los peores tiempos de lista de espera de su historia" y que sus profesionales sean "los únicos del país sin carrera sanitaria reconocida".

Decisiones necesarias

El líder del PP-CLM ha planteado cinco medidas urgentes que, a su juicio, deberían incluirse en los próximos presupuestos regionales: un plan de choque contra las listas de espera, la recuperación de la carrera profesional, un plan de modernización de la Atención Primaria, un plan de seguridad laboral frente a las agresiones y un plan de estabilización de plazas sanitarias.

"Si Page presume de que le sobre dinero, que lo invierta en la sanidad pública de la región", ha insistido.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Paco Cañizares, ha condenado las agresiones a los profesionales y ha lamentado que el Gobierno regional "no reaccione ante la situación de tensión y deterioro constante del sistema sanitario".

Valverde, por su parte, ha defendido que los sanitarios "no son responsables del deterioro y la descomposición del servicio", y ha reclamado medidas inmediatas.

Contestación

En respuesta, el PSOE de Castilla-La Mancha ha considerado que "choca" que el PP hable de sanidad, recordando que su gestión entre 2011 y 2015 "fue un desastre".

Fernando Mora, secretario de Análisis y Estudios Estratégicos del PSOE-CLM, ha señalado que las listas de espera "nunca fueron peores·que durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal y que el "plan de choque" del PP fue "mandar a los enfermos a operarse a Madrid".

Fernando Mora este viernes en rueda de prensa.

Mora ha reconocido que la sanidad regional tiene problemas, pero ha defendido que el Ejecutivo de García-Page trabaja en soluciones con la contratación de profesionales y la mejora de infraestructuras y tecnología. "A nadie le falta atención sanitaria, otra cosa es que haya demoras", ha explicado.

El dirigente socialista ha criticado además el "populismo" del PP al atacar a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, por su gestión de los incendios, y ha defendido que el Gobierno regional mantiene estabilidad y buenos datos económicos de cara al inicio del nuevo curso político.