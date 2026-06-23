El aire de Castilla-La Mancha es "perjudicial" para el 92 % de sus vecinos por los altos niveles de ozono y partículas

La calidad del aire en Castilla-La Mancha en 2025 fue, con carácter general, "perjudicial para la salud", aunque se produjo una mejora parcial en algunos contaminantes y la caída de algunos indicadores respecto a años anteriores. El ozono troposférico, habitual entre abril y septiembre, ha protagonizado el primer problema.

Dados los límites que la Unión Europea ha establecido para 2030, el 92 % de la población de la comunidad autónoma, casi dos millones de personas, ha estado expuesta a la contaminación atmosférica.

El estudio La calidad del aire en el Estado español durante 2025, una investigación elaborada por Ecologistas en Acción con los datos de 29 estaciones de medición de la región, ha confirmado que el ozono, las partículas en suspensión PM10 y PM2,5 y el dióxido de nitrógeno (NO2) —cuatro compuestos penetrantes en las vías respiratorias—, han afectado al conjunto del territorio durante el último año, aunque con una evolución desigual según los materiales y las zonas.

Aunque ha mejorado respecto a los niveles de 2023 y 2024, el ozono se mantiene como el contaminante más extendido en Castilla-La Mancha. Su presencia es un 3 % inferior a la media del periodo 2012-2019, pero su presencia es aún extendida: dos de cada tres estaciones lo detectaron más de 75 días en 2025.

La situación más desfavorable se ha registrado en la estación industrial de Argamasilla de Calatrava, en la comarca de Puertollano (Ciudad Real), donde se han contabilizado 142 días con mala calidad del aire. En la estación de Añover de Tajo, al norte de la provincia de Toledo, se superó 50 días el "más laxo valor objetivo legal para la protección de la salud" establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El informe identifica dos grandes focos de contaminación atmosférica en la región: la franja occidental de Castilla-La Mancha; el espacio septentrional de Toledo, una franja sometida a una intensa presión industrial y de tráfico rodado; y los alrededores de Puertollano, en el sur de la comunidad autónoma.

No obstante, se señalan mejoras significativas en otras zonas. En las aglomeraciones de Guadalajara y en la Mancha, el número de días por encima del valor objetivo legal ha caído un 59 % y un 79 %, respectivamente.

También se ha documentado un rastro persistente de partículas en suspensión —de hasta 10 micrómetros (PM10) o 2,5 micrómetros (PM2,5)—. Se trata de elementos con carga de cenizas, cemento, hollín, restos metálicos, polen o aerosoles de origen natural, como la calima sahariana.

Las mediciones PM10 han superado en la mayoría de las estaciones los valores recomendados por la OMS y los futuros límites europeos. En todo caso, la menor incidencia de intrusiones de polvo africano ha rebajado un 4 % su concentración media.

La evolución ha sido más favorable con las partículas PM2,5. En este indicador la concentración media ha disminuido un 22 % y ninguna estación ha rebasado el límite anual vigente. Asimismo, han descendido los niveles de dióxido de nitrógeno, con una caída media del 24 %. Sin embargo, Talavera de la Reina ha protagonizado un empeoramiento al superar durante 194 días el límite diario de calidad del aire fijado por la OMS.

Mortalidad y problemas de acceso

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación atmosférica causó en Castilla-La Mancha hasta 750 muertes en 2023 —el 4 % del total—, con 380 atribuibles a PM2,5, otras 330 al ozono y 40 al dióxido de nitrógeno. El informe añade que las provincias de Albacete y Toledo superaron los 50 fallecimientos por cada 100.000 habitantes mayores de 30 años por la incidencia de PM2,5 y ozono.

Del mismo modo, "la práctica totalidad de los cultivos, montes y espacios naturales de Castilla-La Mancha estuvieron expuestos a niveles de ozono que dañan la vegetación", sostiene la investigación.

Ecologistas en Acción ha criticado que la Junta de Comunidades no haya aprobado todavía un plan de mejora de la calidad del aire para las superaciones de ozono en la última década, ni un plan de acción a corto plazo para Puertollano y toda la comarca que rodea a la ciudad minera. La organización asegura que ha solicitado "al Gobierno regional en cuatro ocasiones la adopción urgente de estos planes en las zonas afectadas".

El informe también ha señalado fallos en la información que facilita la Administración regional y ha cuestionado las "inconsistencias" detectadas en estaciones industriales y el limitado acceso a los datos públicos.