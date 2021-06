Aluvión de quejas por el nuevo borrador del Plan Hidrológico del Tajo

La Plataforma de Toledo en defensa del Tajo ha mostrado su descontento con el nuevo borrador publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Afirma que, en la parte española, es un plan "continuista" respecto a los anteriores y que no incluye caudales ecológicos sino "caudales políticos". Así lo ha expresado el presidente de la Plataforma y coordinador de la Red del Tajo, Alejandro Cano.

En declaraciones a EFE, Cano ha señalado que todavía están estudiando con detalle los aspectos que recoge este borrador, pero ha afirmado ya que “es un fraude de ley" que, además, incumple las sentencias que había dictado el Tribunal Supremo sobre los caudales del río Tajo. En este sentido, Cano es claro. "Este plan de cuenca es un absoluto fraude, un fraude de ley, no pone caudales ecológicos sino caudales políticos en el Tajo". Además, expresa que fueron publicando todos los borradores de planes hidrológicos y el último que lo hizo fue el del Tajo, a su juicio, porque ha habido "una negociación y un intercambio de cromovotos con Levante".

Quejas por el caudal mínimo

Cano critica, también, que los caudales ecológicos del borrador "nada tienen que ver" con los que se proponían en el esquema de temas importantes de 2010, que tampoco se aplicó, ni con los caudales que, según las sentencias, debe llevar el río. "No se entiende que haya un caudal mínimo y que, además, haya un mínimo del mínimo”. Además, lo define como “absolutamente ilegal y que contraviene la normativa de planificación por completo".

También, agrega que el borrador del Plan Hidrológico tampoco "respeta" la red natura en áreas de los tramos de Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, sumado a que en el tramo Bolarque - Aranjuez "no hay caudal ecológico establecido". También, ha criticado que el documento publicado "utiliza el lenguaje y las cifras", con sus numerosos anexos, para "tratar de confundir", pero cuando se analiza con detalle "vemos que los caudales que se han establecido no son caudales ecológicos y no se ajustan a la normativa".

La Plataforma del Alberche lo ve decepcionante

El presidente de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, Miguel Ángel Sánchez, ha tachado de “decepcionante y anacrónico” el borrador. Asegura que, aunque parezca que exijan caudales ecológicos, están muy por debajo de lo que debe significar este término. "Solo se ha conseguido lo que querían los regantes murcianos” expresa. Afirma, también, que están permitiendo que el Tajo sea “una cloaca a cielo abierto” en Talavera y Toledo.

Explica que el caudal es el 50% de lo que se pedía desde los colectivos sociales y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. “Son unas cifras muy bajas e incluyen mucha letra pequeña”. Asimismo, ha denunciado que "este plan se ha elaborado de nuevo al dictado de los intereses vigentes, en especial el Tajo-Segura, en ningún caso del propio Tajo ni de los ribereños". A juicio de Sánchez, “se ha impuesto desde los grupos de presión del Levante y del Ministerio reducir el caudal fijado en el ETI para Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, y se ha acatado por el organigrama político del Ministerio”. Por ello, ha lamentado la sobreexplotación del Tajo-Segura, criticando que “el Gobierno de España puede sobreexplotar a tope el trasvase, decir que se está en sequía y reducir el caudal circulante en Aranjuez, a cuatro metros cúbicos por segundo, y en Toledo, a ocho metros cúbicos por segundo”. Además, ha apelado a las cinco sentencias del Tribunal Supremo relativas al establecimiento de caudales ecológicos y asegura que este plan “incumple la ley”.