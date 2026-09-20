Una pareja de ancianos ingleses busca voluntarios para vivir gratis en su finca de Ciudad Real a cambio de ayuda

Cliff y Cath, una pareja de ancianos británicos, ofrecen alojamiento gratuito a personas y familias dispuestas a colaborar en el mantenimiento y restauración de su finca rural a las afueras de Cózar (Ciudad Real) durante al menos dos semanas.

En el anuncio, que han publicado en la plataforma de intercambios culturales y voluntariado Workaway, señalan que necesitan gente para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este 2026 con el fin de dar una segunda vida a su vivienda y podar y regar su olivar.

"Es una propiedad que ha estado descuidada, por lo que requiere mucho trabajo para recuperar un nivel aceptable", explican. Los propietarios aseguran que la jornada de trabajo será durante "unas pocas horas al día" y que en todo momento Cliff les enseñaría las diferentes tareas a desempeñar.

Exterior de la propiedad donde han habilitado una parcela para autocaravanas. Workaway

Destacan el valor social y cultural de la experiencia: "Nos encantaría compartir nuestro estilo de vida en la España real, no en la de las zonas turísticas". Para los huéspedes disponen de varias habitaciones equipadas con camas individuales o dobles y baño privado.

Además de las estancias, el inmueble cuenta con un amplio salón, wifi y una cocina totalmente equipada donde los voluntarios pueden elaborar su propia comida. En los exteriores, Cliff y Cath han habilitado una pequeña parcela para autocaravanas con suministro de agua, luz y desagüe.

Una de las habitaciones donde se hospedan los voluntarios. Workaway

El matrimonio de ancianos habla inglés fluido y posee un nivel intermedio de español, por lo que invitan a los interesados a practicar y compartir idiomas.

"Son muy amables": las reseñas de otros voluntarios

Las valoraciones de anteriores colaboradores reflejan la gran hospitalidad de los anfitriones británicos. "Pasé 17 días en Cózar construyendo un gallinero. Cliff y Cath son muy agradables. Cliff tiene mucha experiencia construyendo y puede darte buenos consejos para tus tareas", apunta Indalecio, un voluntario español.

Paul y Sonia dan testimonio de su grata estancia allí. "El alojamiento es cómodo y ambos atendieron nuestras necesidades. Estuvimos encantados". En los ratos libres, este municipio de 900 habitantes de la comarca del Campo de Montiel es un destino idóneo para los que buscan tranquilidad.

Cózar (Ciudad Real). Turismo Ciudad Real

Cózar guarda tesoros patrimoniales que merecen la pena visitar en los ratos libres, como la iglesia de San Vicente Mártir del siglo XVI o su yacimiento arqueológico prehistórico. Las personas que deseen colaborar pueden contactar con ellos e inscribirse a través de su anuncio en la web de Workaway.