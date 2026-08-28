La cantante Rozalén anuncia que está embarazada de su primer hijo: "Pollito vasco-manchego en camino"

Rozalén y su pareja con la ecografía de su futuro hijo. Instagram

Después de años de escenarios, canciones y viajes, Rozalén afronta ahora el concierto más especial de su vida. La cantante albaceteña ha anunciado este viernes que está embarazada de cuatro meses y que espera su primer hijo junto a su pareja, de origen vasco.

"Pollito vasco-manchego en camino", ha celebrado en sus redes sociales con un mensaje acompañado de una fotografía junto a su chico y la última ecografía.

La cantante asegura que lleva cuatro meses de embarazo y que ha querido compartir ahora esta nueva etapa de su vida después de haber mantenido su vida personal alejada del foco público.

"Desde hace cuatro meses, una nueva vida late con fuerza en mis entrañas…", cuenta la autora e intérprete de éxitos como 'Girasoles', 'La puerta violeta' o 'Será mejor'.

La artista manchega reconoce que se trata de una noticia especialmente feliz en un momento marcado por las malas noticias. "Entre tantas noticias tristes, ojalá os alegre esta ilusión tan gigante nuestra", afirma.

Y explica que este periodo de pausa que decidió emprender a finales del pasado año está tomando ahora un nuevo significado. "Sigo dedicando este tiempo a la calma y a la creación: de canciones, de libro y ahora también de esta criatura", añade la cantante, que reconoce sentirse profundamente emocionada ante su próxima maternidad.

"Qué fuerte y emocionante es esto…", concluye en su publicación, antes de despedirse de sus seguidores con un cariñoso "besos y amores a montones".

Parón con un nuevo motivo

La noticia llega casi nueve meses después de que Rozalén anunciara su decisión de apartarse temporalmente de los escenarios tras 15 años de carrera.

El pasado diciembre, la artista comunicó que a partir del 1 de enero de 2026 iniciaba un parón indefinido para descansar y recuperar el tiempo dedicado durante años a su intensa actividad profesional.

"Necesito estar en casa, en mi pueblo, con la gente que quiero y a la que no he dedicado el tiempo suficiente", explicó entonces.

Su pueblo es Letur, en la Sierra del Segura de Albacete, una localidad que siempre ha reivindicado como parte esencial de su identidad personal y artística.

Rozalén confesaba entonces que necesitaba "parar, descansar, reflexionar, masticar y digerir" después de una trayectoria de 15 años marcada por seis discos, cerca de 700 conciertos en una veintena de países y una larga lista de colaboraciones y proyectos.