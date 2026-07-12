Un vecino de un pueblo de Toledo gana más de 100.000 euros con la Primitiva de este sábado

El sorteo de este sábado de la Primitiva ha regado con 100.733 euros a un vecino de la localidad toledana de Segurilla, al ser uno de los dos acertantes de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario).

El boleto premiado se ha sellado en el despacho receptor situado en la Plaza Mayor, mientras que el otro boleto premiado ha sido validado en la administración de loterías número 4 de Carcaixent (Valencia); según ha informado en una nota de prensa Loterías y Apuestas del Estado.

La Primitiva de este 11 de julio no ha dejado ningún acertante de categoría especial (6 aciertos + reintegro) ni de primera categoría (6 aciertos), por lo que se genera un bote que puede dejar 34,5 millones de euros para un único premiado de categoría especial en el próximo sorteo.

La combinación ganadora del sorteo ha sido 12-24-27-20-17-34, con el 41 como complementario y el 0 como reintegro, mientras que el Joker ha sido 1933915.