Emilio dejó Madrid y se acaba de comprar una casa de dos plantas por menos de 40.000 €: "La reforma ha sido pintar"

Acceder a una vivienda en propiedad en España se ha convertido en el sueño de unos pocos privilegiados. El 75% de los españoles que viven de alquiler declara que les resulta muy difícil o imposible ser propietarios de un inmueble, según el último Informe del Mercado de la Vivienda realizado por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y Tecnocasa.

En cambio, todavía existen pequeños oasis del ladrillo donde las casas mantienen un precio accesible. Este es el caso de Pedro Muñoz (Ciudad Real), el rincón de la Mancha de 7.585 habitantes que Idealista ha catalogado como el segundo municipio más barato del país para comprar una vivienda.

Aquí el metro cuadrado se cotiza a tan solo 377 euros. Junto a Fuente Obejuna (Córdoba), donde el precio baja a los 369 euros, son las dos únicas localidades de España que se mantienen por debajo de la barrera de los 400 euros. Emilio pone rostro a esta rareza: hace unos meses compró un inmueble de dos plantas por menos de 40.000 euros en Pedro Muñoz.

Interior de la casa de Emilio en Pedro Muñoz (Ciudad Real). Cedida

Este profesor, músico y escritor nacido en Madrid decidió que era hora de asentarse en este pueblo donde guarda vínculos familiares. "Soy un fanático de la luz...quería vivir en el sur. Aquí los precios son buenos comparados con lo que está pasando en España", confiesa a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Tras una época residiendo en la capital y pasando largas temporadas en la Comunidad Valenciana, decidió asentar su residencia principal en Pedro Muñoz. Avisó a sus familiares, vecinos del lugar, para que estuvieran atentos al mercado y la llamada de su primo con el aviso de una oportunidad no tardó en llegar.

Vivienda de Emilio. Cedida

Se trataba de un inmueble de construcción tradicional con una planta baja y una primera y que, pese a su precio, estaba lista para ser un hogar. "Era una casa que requería muy poco trabajo. La reforma ha sido pintar y pequeños detalles", aclara Emilio.

Las condiciones y características de la vivienda lo convencieron rápidamente y en diciembre del año pasado firmó oficialmente el contrato de compraventa. Al margen de la pintura y los arreglos menores, el mayor movimiento fue logístico y de amueblamiento: "Había muy pocos muebles...He llevado los que tenía pendiente de mudanza".

Para su contexto laboral y personal, la ubicación de Pedro Muñoz es inmejorable. "En una hora y veinte estás en Madrid...y en tres estoy en la costa", asegura para ilustrar la facilidad con la que se desplaza en coche o en tren desde la cercana estación de Alcázar de San Juan. "El lugar es tremendo, tienes de todo", concluye con rotundidad.

Esa segunda posición en el ranking nacional de Idealista se traduce en un pico de demanda. Alicia, capitanea la Inmobiliaria Dyaf con 25 años de experiencia en el lugar. "Desde el principio de año, la venta se ha disparado muchísimo y la gente está animada a comprar tanto para vivir como para inversión", explica la agente.

Plaza de España de Pedro Muñoz (Ciudad Real). Rutadelvinodelamancha

Aquí el sector de la segunda mano es el rey absoluto del mercado. El alcalde de la localidad, Alberto Lara, arroja luz sobre el asunto: "Se compran casas antiguas y deterioradas para reformar, pero también está el caso de viviendas provenientes de herencias y que los propietarios quieren darles salida rápido. Eso hace que el precio sea más bajo".

El regidor insiste en que esta casuística también se da en otros pueblos de la comarca de la Mancha y la provincia de Ciudad Real. "Al final pertenecemos al medio rural donde la vida es más barata a todos los niveles", argumenta.

Pese a ello, matiza que Pedro Muñoz cuenta con "todos los servicios de un gran medio urbano" y dos hospitales (Tomelloso y Alcázar de San Juan) a menos de media hora en coche. Todos estos factores han provocado un regreso de vecinos que se marcharon por estudios y empleo y que ahora "empiezan a tener hijos, vuelven y adquieren su vivienda aquí".

Sentado en su nuevo hogar manchego, Emilio no duda en lanzar una invitación a quienes busquen una alternativa al ahogo de las grandes ciudades, aunque lo hace con una pizca de humor: "Animo a la gente, claro...aunque casi mejor que no vengan muchos para que no se disparen los precios".