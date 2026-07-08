Historia de las ganaderías de lidia de la provincia de Toledo durante la Feria de San Fermín: del siglo XIX a Alcurrucén

La historia de las ganaderías de lidia en la provincia de Toledo es tan extensa y curiosa que ofrece grandes curiosidades y anécdotas relacionadas con todas ellas. En este caso, y con motivo del inicio de la Feria del Toro de Pamplona —San Fermín—, se propone un recorrido histórico por la presencia de las divisas y hierros de origen toledano que han pisado las calles de la capital navarra.

El trayecto se inicia en el siglo XIX, con el debut de la divisa del Duque de Veragua en la recién inaugurada primera plaza fija de la actual avenida Carlos III. Era 1845. Desde aquella primera actuación, el hierro toledano regresó a tierras pamplonesas en sucesivos veranos.

Fue la época dorada de esta vacada en Pamplona: entre 1900 a 1915 se convirtió en una fija en los carteles y eventos organizados por San Fermín. Su última actuación fue la corrida celebrada en la temporada de 1924.

Cartel de San Fermín de 1915 que anuncia un encierro del Duque de Veragua. E. E.

Otra de las ganaderías toledanas que ha tenido presencia en la capital navarra es el hierro de don Celso Cruz del Castillo. Fue en la temporada de 1927 cuando la divisa propiedad del ganadero oriundo de Maqueda, con divisa negra y amarilla, debuta en Pamplona. Aquellos años y con la construcción de la nueva plaza de toros se había consolidado el encierro tal y como lo conocemos.

Sin embargo, esta efeméride es recordada por los aficionados taurinos debido a la cogida mortal infligida por uno de los astados de la divisa toledana. Fue un ocho de julio, mientras la manada de bueyes y toros recorría con holgura las calles pamplonesas: uno de los astados de color cárdeno se separó de la manada derrotando y sesgando la vida del mozo de nombre Santiago Martínez Zufia.

Hubo más que malas noticias. Otra de las ganaderías que hizo su presencia en la feria de San Fermín fue la divisa propiedad del maestro Domingo Ortega, de Borox. Dicho hierro toledano hizo su presentación en la capital navarra en 1941 con un encierro de buen juego. Sin embargo, no repitió presencia hasta la temporada de 1971, fecha de su última comparecencia en el coso pamplonés. Los astados de la divisa toledana destacaron por su presencia y trapío.

En fechas más recientes, cabe destacar la presencia de dos ganaderías toledanas que han estado presentes en las principales ferias taurinas de España y Francia durante muchas temporadas. Este es el caso de la divisa de Alcurrucén, propiedad de la familia Lozano, reses que se presentaron en San Fermín en 1996. Con un total de cinco comparecencias, su última presencia fue en la temporada 2013.

El encierro de Alcurrucén de 2013 en los Corrales del Gas de Pamplona. E. E.

Por su parte, también podemos destacar a la ganadería de El Ventorrillo, con divisa verde y blanca. El hierro que fue propiedad de don Fidel San Román debutó con una corrida de gran presencia y trapío en la temporada de 2008. Aquel lote fue recordado por su variedad cromática con la presencia de toros negros, castaños, coloraos y jaboneros. El año siguiente repitieron con un cartel conformado por tres de las principales figuras del momento: Manuel Jesús 'El Cid', Sebastián Castella y José María Manzanares.

Estas junto a otras son algunas de las historias y efemérides más conocidas de las ganaderías de bravo en la provincia de Toledo, un trabajo que Bravo toledano. Historia de las ganaderías de bravo en la provincia de Toledo, publicado por Eduardo de la Rosa, recoge. Es indudable que la historia y éxitos de las ganaderías toledanas han tenido gran influencia en la historia de la tauromaquia.

Actualmente, las divisas que pastan en la provincia de Toledo mantienen la esencia y tradición heredadas de su historia y conservan un legado único en el territorio y en cada una de sus comarcas ganaderas.