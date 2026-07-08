Castilla-La Mancha vigila 47 casos graves de violencia de género: la provincia de Toledo concentra más de la mitad

La amenaza de violencia machista mantiene a casi 6.000 mujeres de Castilla-La Mancha vigiladas por los cuerpos policiales. E. E.

Los cuerpos policiales adscritos al sistema VioGén del Ministerio del Interior han detectado 5.668 casos activos de violencia de género en Castilla-La Mancha, una cifra que la convierte en la séptima comunidad autónoma con mayor volumen de hechos advertidos como peligrosos para la integridad de las mujeres.

El balance provisional correspondiente a junio de 2026 apenas ha reducido la incidencia de este indicador en la región. Un año atrás, las fuerzas de seguridad anotaron 5.694 expedientes relacionados con esta lacra. Respecto al dato de cierre de 2025, se aprecia un leve incremento: diciembre acumuló 5.616 infracciones de esta índole.

Entre los hechos constatados en la comunidad autónoma, destacan 632 evaluados como riesgo medio y otros 47 casos considerados graves. Aunque ninguno ha sido catalogado como de riesgo extremo, la clasificación de Interior confirma un empeoramiento entre los graves: en apenas medio año, la comunidad autónoma ha sumado 14 casos más.

Cada uno de estos casos es objeto de seguimiento policial. El nivel de riesgo evoluciona "según el momento y las circunstancias que lo rodeen", explican desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

En Castilla-La Mancha, las mujeres con entre 31 y 45 años lamentan la mayor amenaza: hasta 2.721 hechos se corresponden con esta cohorte; además, 15 de ellos se han etiquetado como graves.

Con edades comprendidas entre los 46 y los 64, los cuerpos policiales de la región han registrado 1.408 comportamientos de riesgo, una cifra similar a los 1.335 que lamentan quienes tienen entre 18 y 30 años.

Además, la situación de 135 mujeres mayores 65 años es monitorizada por la fuerza pública, una circunstancia a la que también se enfrentan otras 69 chicas que aún no han cumplido la mayoría de edad.

Durante 2025, se vigilaron 3.185 casos en los que las mujeres en peligro de Castilla-La Mancha tenían hijos a su cargo.

Distribución territorial

La provincia de Toledo, la más poblada del territorio autonómico, ha acaparado 2.305 casos de riesgo activo, lo que supone el 40,7 % de todos los expedientes abiertos en la región. De los dos millares largos, 25 se consideran graves —más de la mitad del conjunto regional—.

Al mismo tiempo, Albacete y Ciudad Real aportan, respectivamente, algo más de un millar de atenciones. Las cifras en Guadalajara y Cuenca son también muy similares, con 663 y 653 vigilancias en cada territorio.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género se da en Andalucía, con 27.621; le siguen la Comunidad Valenciana, con 16.856; la Comunidad de Madrid, con 12.642; Canarias, con 6.459; Galicia, con 6.090; y Murcia, con 5.733.

Además de las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional, hasta 42 cuerpos de policía local de Castilla-La Mancha forman parte del sistema VioGén.