El calor repunta tras dos días de tregua: se espera calima en Albacete y hasta 37 grados en Toledo y Ciudad Real

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha cielos poco nubosos o despejados en el conjunto de la región. Se prevé la presencia de calima en el sureste, una franja en la que se espera nubosidad de evolución por la tarde y donde podría generarse alguna tormenta dispersa.

Las temperaturas mínimas irán en aumento, salvo en gran parte del cuadrante sureste donde se mantendrán sin cambios. También las máximas evolucionarán al alza, excepto en el extremo nordeste y sureste donde se mantendrán sin cambios.

El viento soplará flojo variable predominando en horas centrales la componente sur y con rachas más intensas durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 36 grados en Albacete, entre los 19 y los 37 en Ciudad Real, entre 20 y los 34 grados en Cuenca, entre 21 y 35 grados en Guadalajara entre 21 y 37 grados en Toledo.