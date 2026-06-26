Fundación Soliss concede sus ayudas a proyectos sociales 2026: estos son todos los beneficiados

La Fundación Soliss ha cerrado la fase de selección de las Ayudas Soliss 2026, un programa consolidado como una de las principales herramientas de apoyo al tercer sector de la región. En su edición de este año, numerosos proyectos de ámbito regional recibirán financiación directa para poner en marcha sus iniciativas durante los próximos meses.

Las Ayudas Soliss, que nacieron en 2025 con vocación de respaldar proyectos capaces de mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir al desarrollo sostenible de Castilla-La Mancha, mantienen en 2026 su objetivo fundacional. Los importes asignados en esta edición se reparten en función del alcance, impacto y capacidad transformadora de cada iniciativa evaluada por el jurado, según ha informado la Fundación.

En el ámbito social y sanitario destaca el proyecto AdELAnte de ELA Castilla-La Mancha, dedicado al tratamiento neurorrehabilitador de la ELA. Le sigue la Red de Apoyos Comunitarios de la Asociación AMAFI en Yepes (Toledo), completan el bloque la Red de Apoyos Comunitarios de la Asociación AMAFI en Yepes (Toledo) y la neurorrehabilitación con tDCS de ASPAYM Cuenca.

La integración de personas con discapacidad ocupa un lugar central, con el respaldo al Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de ASPAYM Toledo, al proyecto Los Inclucuentos de ASPRONA-Amitur en Albacete, o al programa No estamos solis, estamos con SOLISS, impulsado por AFAS Tomelloso para el acompañamiento a personas con alzhéimer y otras demencias. La atención a colectivos en situación de vulnerabilidad se completa con el proyecto Alimentando Esperanzas, de la ONG Socorro de los Pobres de Toledo.

En el área cultural, la Fundación Soliss respaldará el 52º Festival Internacional de Teatro y Circo Lazarillo (FITC) en Ciudad Real y el Festival Internacional de Música Antigua CLM Antiqva, dos citas de referencia en el calendario cultural de la comunidad autónoma. El deporte base estará representado por el Proyecto Girasoles de la Academia Baloncesto Albacete, mientras que en el ámbito medioambiental sobresale la iniciativa de reforestaciones de la Agrupación Naturalista Esparvel, en Toledo, en colaboración con el realizador Arturo Menor.

Talento local y al desarrollo regional

Desde la entidad subrayan que con estas ayudas se busca seguir apoyando proyectos que transformen Castilla-La Mancha e impulsen el talento y la innovación en la región. Tras el éxito de la primera edición, en la que se presentaron cerca de 200 solicitudes procedentes de toda la geografía regional, las Ayudas Soliss 2026 han vuelto a registrar una alta participación, confirmando el interés del tejido asociativo por una convocatoria que combina rigor técnico y compromiso con la cohesión social.

La Fundación Soliss, creada en 2015 como brazo social del Grupo Soliss, articula su actividad en torno a cuatro grandes ejes: Obra Social, Cultura y Patrimonio, Actividades Deportivas y Ciencia y Medio Ambiente. Se ha consolidado como una de las entidades de referencia en la región, brindando apoyo a asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, centros educativos y clubes deportivos castellanomanchegos.

Con esta nueva edición, la Fundación Soliss reafirma su carácter de motor social en una comunidad autónoma a la que Soliss, aseguradora nacida en Toledo hace más de 90 años, se encuentra vinculada desde sus orígenes a través de productos como sus seguros de coche y de hogar, con una amplia gama de seguros con las mejores coberturas al mejor precio.