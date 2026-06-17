La "Muralla China" española: los 9 kilómetros de carretera y muros de pizarra que sortean el cañón de un río

A miles de kilómetros de Pekín, en el corazón de la Sierra Norte de Guadalajara, una carretera atraviesa muros de pizarra sobre el cañón del río Jaramilla conformando una silueta tan singular que los vecinos denominaron a este lugar como "La Muralla China del Jarandilla".

Si te apasionan las curvas, la arquitectura tradicional y los paisajes, prepara la mochila y tu moto para recorrer este rincón de la Ruta de los Pueblos Negros. Lo que vas a encontrar en la carretera GU-194 es un ejemplo extraordinario de cómo integrar la ingeniería en la naturaleza.

Esta pista de hormigón de algo más de nueve kilómetros con rampas que alcanzan el 18% de inclinación exige atención absoluta al manillar. Su origen responde a la necesidad de sortear la abrupta brecha del afluente del Jarama que discurre entre los términos de las localidades de Campillo de Ranas y Corralejo.

Vista de la carretera GU-194 que conecta Campillo de Ranas y Roblelacasa. Turismo CLM

Uno de los puntos neurálgicos de este tramo de la GU-194 es el sobrio puente de pizarra de tres arcos que es el punto de inicio de una de esas zonas de alta pendiente. Sin embargo, el verdadero motivo de su bautismo como "La Muralla China" proviene de los elementos de seguridad.

Los muretes laterales que protegen la calzada están levantados con lajas de pizarra rematadas en formas que simulan almenas medievales. La forma ondulante de la vía y el tono oscuro de la piedra crean un conjunto que emula a la gran fortificación asiática.

Los muretes laterales que protegen la carretera. Turismo CLM

Las autoridades locales recomiendan extremar la precaución tras episodios de fuertes lluvias o tormentas debido a que las laderas de pizarra son propensas a sufrir desprendimientos de rocas sobre la calzada.

Cómo llegar

Para los amantes de la carretera que decidan adentrarse en este paraje, el acceso más directo se realiza por la vía que enlaza Campillejo con Majaelrayo. Justo antes de rebasar el casco urbano de Campillo de Ranas se abre un desvío señalizado a la izquierda en dirección Roblecasa, esa es la puerta de entrada al descenso del Jarandilla y su "muralla china".

Campillo de Ranas. JCCM

Cinco paradas obligatorias

La ubicación estratégica de la arquitectura negra permite improvisar multitud de escapadas en los alrededores: