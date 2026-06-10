Ángel, el panadero toledano que ha conquistado a León XIV con su hogaza de masa madre: "Es lo mejor que me ha pasado"

Montaje con Ángel Ruiz, las hogazas que ha elaborado al Papa León XIV y el obispo de Roma.

Pese a ser el mejor panadero de España, lo que no se esperaba el toledano Ángel Ruiz es terminar conquistando el paladar del mismísimo Papa León XIV y que este quisiera recibirle. "He ganado muchos premios, pero llevarle los panes a su santidad durante su estancia en España es lo mejor que me ha pasado".

Así lo confiesa para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha con la emoción de quien ha cumplido un sueño. Desde su humilde obrador en Maqueda, una localidad de apenas 540 habitantes, Ruiz ha amasado las hogazas que han acompañado todas las comidas del Pontífice en Madrid.

"Le llevé un pan de masa madre con 48 horas de fermentación, sin ningún tipo de aditivo, con harinas ecológicas y harina morada a la piedra y luego centeno integral ecológico", desvela con la misma naturalidad que plasma en sus productos.

El pan que elaboró Ángel Ruiz al Papa León XIV. Cedida

Dentro de su prestigiosa trayectoria profesional que atesora una 'Estrella de Oro' a mejor pan y obrador del país según la Ruta de los 50 panaderos Top de España, este fin de semana ha sido el más importante para él.

La gesta comenzó a fraguarse a través de la Nunciatura Apostólica nacional ubicada en Madrid. "Ellos querían que el Santo Padre comiese lo mejor durante su estancia y como nosotros elaboramos el mejor pan, pues se acordaron de mí", detalla.

Ángel en su encuentro con León XIV. Cedida

Cabe precisar que la Nunciatura funciona como la embajada o misión diplomática de máximo rango de la Santa Sede ante un Estado extranjero. La entrega de Ángel durante los tres días. "El lunes fue cuando más cantidad llevé porque se celebró la comida de todos los obispos de España en la Nunciatura", apunta el artesano.

Tanto gustó el pan de Maqueda que el domingo sonó el teléfono de Ruiz y le trasladaron que León XIV quería darle las gracias en persona. "Me saludó, me miró así a la cara y sentí que le transmití paz", recuerda con orgullo.

Ángel Ruiz con el nuncio apostólico en España, Piero Pioppo. Cedida

Durante un par de minutos, el panadero toledano estuvo conversando con el Papa y no solo hablaron de harinas. "Le expresé que mi mayor logro ha sido que haya degustado mi pan en este momento histórico", añade.

Encuentro con Florentino Pérez

La vida le tenía guardada una última e inesperada sorpresa. Mientras esperaba en la sede diplomática del Vaticano, Ruiz coincidió con el recién reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que también venía de una audiencia con el obispo de Roma.

Haciendo gala de su desparpajo, el toledano no dejó pasar la oportunidad de lanzar un pronóstico deportivo al mandatario blanco: "Me acerqué y le dije que como había estado el Papa en el Bernabéu ahora iban a ganar todo", a lo que Florentino le respondió con firmeza: "Pues claro que sí, vamos a por la Champions, la Liga...".

Detrás de este hito que conecta Toledo con el Vaticano y el Real Madrid, hay 25 años levantándose a las dos de la madrugada para continuar el legado familiar. Ángel representa la cuarta generación de una estirpe de panaderos que entienden su oficio como un proceso artesano.

"El pan de alguien que se levanta a las cinco de la mañana y lo tiene listo a las seis echando tres pastillas de levadura no puede estar como el mío. Es igual que un cocido hecho en una olla exprés que uno hecho a la lumbre", subraya.

Algunos de los panes que elabora Ángel. Cedida

Desde Maqueda, Ruiz ha demostrado que aquello que haces con mimo y paciencia rompe cualquier barrera. "La masa madre hay que cuidarla todos los días como si fuera un hijo más".

Quién sabe si el mejor panadero de España terminará cumpliendo la profecía que le atesoró Alberto Núñez-Feijóo cuando visitó su obrador: "Hasta que este pan llegue a la Moncloa".