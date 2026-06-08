El Papa León XIV cita al Quijote como ejemplo universal de la libertad en su histórico discurso en el Congreso

Después de mencionar a Toledo y San Juan de la Cruz en su discurso del Corpus Christi en la plaza de Cibeles ante millones de fieles, el Papa León XIV ha citado a Don Quijote de La Mancha para reivindicar la identidad histórica de España en su visita institucional en el Congreso de los Diputados

"Desde las páginas universales del Quijote, donde Cervantes proclamó que "la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos", España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza de orden social, económico o político", ha manifestado el Pontífice.

Esta nueva alusión a la obra cumbre de la literatura castellana denota su vínculo con la región. En su primera homilía durante este histórico viaje apostólico por nuestro país, el máximo representante de la Iglesia destacó el legado de la Escuela de Traductores de Toledo como "gran punto de encuentro" entre cristianos, musulmanes y judíos.

Cabe recordar que, antes de ser elegido por el cónclave del Vaticano, León XIV visitó en al menos dos ocasiones Castilla-La Mancha. En 2002 asistió a un congreso sobre San Alonso de Orozco en Oropesa (Toledo) y la segunda, cuando estuvo en el colegio de Nuestras Madres Agustinas de Talavera de la Reina hace poco más de dos años.

El tablero político de la comunidad castellanomanchega no ha tardado en valorar el paso del Pontífice por la península. El presidente del Grupo Parlamentario Socialista autonómico, Ángel Tomás Godoy, ha deseado que este viaje suponga "una lección contra la polarización y los extremismos".

El líder socialista ha aprovechado para reprochar al PP y Vox que se hayan opuesto a la regularización de inmigrantes desoyendo a entidades eclesiásticas como Cáritas. Por su parte, el presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, ha desvelado que asistió este domingo al multitudinario encuentro en el Movistar Arena de Madrid.

Núñez ha confesado que pudo saludar personalmente al Papa que, para él, actúa como "un guía para nuestros destinos". Finalmente, el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha criticado que León XIV "ha hablado de tantas cosas que si nos pusiéramos a analizar todas, a todas les podríamos sacar puntilla".

"Lo que ha quedado clarísimo es que España es católica", ha zanjado Sánchez aludiendo al millón de fieles que acudieron a la misa dominical presidida por el Obispo de Roma en la madrileña plaza de Cibeles.