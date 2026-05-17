Susi, "la china más famosa de Toledo", triunfa con sus vídeos: "Tenemos un súper donde Bahamontes vendía bicicletas"

Susi en uno de los pasillos de Supermercado Suma, el bazar asiático que regenta su familia en Toledo.

"Primero me hablan en inglés pensando que no soy china y luego ya te contestan en español y me piden recomendaciones", así describe Susi uno de los momentos que más se repite cuando entran turistas en Suma Supermercado, el establecimiento de alimentación asiático que regenta su familia y que se ubica en la céntrica plaza de la Magdalena de Toledo.

A sus 28 años, esta joven nacida en la ciudad imperial, pero de raíces chinas, no solo se ha convertido en "la china más famosa de Toledo" gracias a sus vídeos de humor en redes sociales, sino que representa el amor y la admiración del continente asiático por la capital de Castilla-La Mancha.

Tras los miles de likes y seguidores en TikTok e Instagram, se esconde una historia de integración y emprendimiento que se asemeja a la de muchos de sus compatriotas. Según el padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE), la comunidad china en España pasó de apenas 12.036 censados en 1998 a superar los 202.000 en 2019.

Susi atendiendo a una clienta en su tienda en Toledo.

En la trastienda de Suma, una Susi nerviosa atiende a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en la que es su primera entrevista cara a cara. "Me puedes llamar Susana también. Me siento de Toledo y española más que china", confiesa para seguidamente aclarar que ha nacido y crecido en la ciudad de las tres culturas.

Las raíces asiáticas le vienen de sus padres, que se marcharon del gran imperio en 1991 para prosperar en la península ibérica. "Mi madre eligió Toledo porque quería tranquilidad, estar cerca de Madrid y siempre le han gustado las ciudades con historia", explica.

Antes de ser "el salvavidas" de turistas y vecinos que ansían una botella de agua fría en pleno verano, este local en la plaza de la Magdalena fue el santuario del primer español en ganar el Tour de Francia. "Esto fue la tienda de Federico Bahamontes, aquí vendía bicicletas donde ahora está el supermercado", apunta.

En su primera etapa en Toledo, los progenitores de Susana o Susi montaron el histórico restaurante Chinatown en la Ronda de Buenavista. Poco después, le surgió la oportunidad de regentar el establecimiento de Bahamontes del que todavía guardan varias fotos y recuerdos que exponen con orgullo.

Fotos de Bahamontes que se exhiben en Supermercado Suma y en el local de al lado.

Su faceta como creadora de contenido le viene de su madre. "Ella fue la que empezó en las redes sociales para dar visibilidad a la tienda. Luego, por la edad, me pasó el testigo a mí", recuerda.

"Los toledanos son secos, pero nosotros también"

Susi se mueve por el Casco Histórico como pez en el agua. La personalidad de esta joven se ha forjado en estas empinadas y empedradas calles mientras convivía con los "bolos". "Los toledanos son secos, pero es que en China también somos así. Por eso me he adaptado tan bien", confiesa entre risas.

Pese a que el turismo acapara gran parte de su facturación, Susi y su familia no olvidan al vecino de toda la vida: "Dedicamos mucho tiempo a los señores mayores que vienen, a ayudarles en lo que necesiten". En Suma ofrecen artículos para el hogar, papelería, snacks, juguetes y accesorios, aunque lo que les diferencia es su variado catálogo de productos importados de Asia.

Esa honestidad y cercanía es la que muestra en redes sociales. Ha sabido leer los códigos de la Generación Z, disfrazándose de abuelo o haciendo escenas de humor con refranes o costumbres populares. "La denominación de la china más famosa de Toledo me da respeto. Si hago algo mal, sé que tiene más repercusión", afirma.

Como termómetro del barrio antiguo de la capital regional, Susi vive la realidad de una ciudad que a veces muere de éxito. Aunque la masificación turística le beneficia, prefiere un Toledo más íntimo: "Lo que más me gusta es irme al mirador del Valle de noche y contemplar esa increíble panorámica", asegura.

Panorámica de Toledo desde el mirador del Valle. Turismo CLM

Vivir "a la española"

Tras disfrutar de su niñez y juventud en España, prefiere la filosofía ibérica del carpe diem frente a la planificación asiática. "En China siempre piensan en el futuro... yo prefiero no predecir por si luego no pasa y me decepciono", reflexiona.

Susi y de fondo el supermercado de su familia en la plaza de la Magdalena.

De momento, Toledo tiene Susi para rato, ya sea detrás del mostrador o en la pantalla de un móvil. "Lo mejor que me han dado las redes sociales es el cariño de la gente", sentencia antes de levantarse y concluir la entrevista con una sonrisa y un apretón de manos.