ONCE Castilla-La Mancha entregará sus Premios Solidarios el 17 de junio en Toledo: todos los galardonados

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Acescam), Integra Todos, Europa Press Castilla-La Mancha y Andrés Martínez serán este año los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha.

Los galardones se entregarán el 17 de junio en un acto en el Teatro de Rojas de Toledo, con el objetivo de reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

En la categoría de estamento de la Administración Pública, el Solidarios es para la Universidad de Castilla-La Mancha en su 40 aniversario, por "su trayectoria como universidad pública de proximidad y motor de cohesión social".

En el apartado de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón lo ha ganado Acescam por sus 30 años de compromiso con las personas mayores, especialmente las más vulnerables y con discapacidad.

En la categoría de Empresa, se concede el Premio Solidarios a Integra Todos, empresa de inserción promovida por la Asociación Entre Tod@s, que desde 2013 impulsa la integración sociolaboral en la Sierra del Segura.

En la categoría de Programa, Artículo o Proyecto de comunicación, el Solidarios es para Europa Press Castilla-La Mancha, coincidiendo con sus 30 años de servicio informativo ininterrumpido en la región.

Por último, el Solidarios a la Persona Física es para el emprendedor social Andrés Martínez, presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP, por encarnar de "manera ejemplar" los valores del compromiso con la igualdad de oportunidades, defensa activa de los derechos de las personas con discapacidad, innovación en el tercer sector y contribución tangible a una sociedad más justa e inclusiva.