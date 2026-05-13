El Gobierno de España elige el Observatorio de Yebes (Guadalajara) para seguir el eclipse solar del 12 de agosto

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en el observatorio de Yebes. Foto: Europa Press / Rafael Martín.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha anunciado que el Observatorio de Yebes (Guadalajara) se convertirá el próximo 12 de agosto en el centro de seguimiento oficial del eclipse total solar. Se trata del primero de los tres grandes acontecimientos extraordinarios que constituyen el denominado Trío de Eclipses.

"El Gobierno ha decidido estar aquí para que este observatorio sea un espacio para divulgar la ciencia ese día", ha expresado.

Un acto que contará con expertos científicos de la Agencia Espacial Española, el Instituto de Astrofísica de Canarias, del propio Observatorio de Yebes y la colaboración de los astronautas españoles de la Agencia Espacial Española (ESA), Pablo Álvarez y Sara García.

De esta forma, las instalaciones del observatorio astronómico más importante del Instituto Geográfico Nacional (IGN) acogerán los recursos necesarios para facilitar que los medios de comunicación, españoles e internacionales, puedan mostrar este fenómeno histórico, con retransmisiones en directo y en las mejores condiciones.

"La observación de los eclipses hace avanzar la ciencia. Gracias a ellos entendemos mejor el sol y el universo. Fue durante un eclipse en 1919 cuando se confirmó la teoría de la relatividad de Einstein, cambiando para siempre nuestra comprensión del cosmos", ha detallado.

Según Morant, el Trío de Eclipses "es una oportunidad para atraer talento y mostrar al mundo lo que somos, una potencia científica en astronomía y astrofísica, la séptima del mundo en publicaciones en estas áreas".

Asimismo, ha explicado que el Gobierno lleva trabajando desde hace más de un año "para garantizar la seguridad y la movilidad, ayudando a la ciudadanía a localizar con antelación el mejor punto de observación". Los trabajos se han llevado a cabo desde la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, que preside el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y en la que participan 13 ministerios junto a comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos.

Colaboración RTVE

Radio Televisión Española (RTVE) ofrecerá una programación especial a través de Televisión Española, Radio Nacional de España y RTVE Digital, tal como ha explicado el director y presentador del programa 'Aquí la Tierra', Jacob Petrus.

Además, los Telediarios y el Canal 24 horas se volcarán con el acontecimiento e Informe Semanal dedicará uno de sus reportajes del sábado 15 de agosto al eclipse total de sol y al Trío de Eclipses.

Cabe recordar que el 29 de julio de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la creación de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses que está adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) como órgano colegiado y preside el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa.

Junto al MICIU, está coliderada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al ser ambos los ministerios titulares de la Comisión Nacional de Astronomía. También están involucrados los ministerios de Defensa; Hacienda; Interior; Educación, Formación Profesional y Deportes; Industria y Turismo; Política Territorial y Memoria Democrática; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Cultura; Economía, Comercio y Empresa; Sanidad y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Además, participarán el Observatorio Astronómico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Instituto de Astrofísica de Andalucía.