Pedro Duque, presidente de Hispasat: "La conectividad es la clave para salvar las zonas rurales, pero debemos actuar ya"

Con un carácter tranquilo, didáctico y una humildad superior a lo que cabría esperar de una persona que ha visto el planeta Tierra desde el espacio, el ingeniero aeronáutico, astronauta y exministro Pedro Duque (1963) cree que la conectividad se ha convertido en "un elemento imprescindible para la vida".

Tras ser el primer español en viajar al espacio -en la misión STS-95 de la NASA en 1998 a bordo del 'Discovery' y la misión 'Cervantes' en 2003 en la nave rusa Soyuz TMA-3-, ostenta ahora la presidencia de la empresa española operadora de satélites de comunicación Hispasat.

En una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, ha puesto el foco en la tecnología satelital como herramienta clave para el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación y la brecha digital. Una apuesta que se ha visto reflejada con la participación en el proyecto 'Conectando a Nuestros Pueblos' de la Diputación de Ciudad Real, que permitirá llevar internet de alta velocidad a núcleos rurales de la provincia donde no llega la red terrestre.

P. Uno de los mayores retos de España, y de Castilla-La Mancha en concreto, es la lucha contra la despoblación. ¿Qué papel juega la tecnología en el desarrollo del ámbito rural?

R. En los últimos años se ha trabajado muchísimo en todos los derechos que la ciudadanía de poblaciones dispersas debe tener. Siempre han sido una complicación la sanidad y la educación pública, pero ya hay un sistema, y la electricidad, pero ya se ha solventado. Ahora no se puede vivir sin conectividad, por lo que se ha convertido en el nuevo derecho. Es uno de los motivos más importantes por los que la gente se marcha de una población.

"La conectividad se ha convertido en un nuevo derecho"

P. ¿Estamos a tiempo de salvar el medio rural?

R. La conectividad es la clave para fijar población y debemos actuar ya. Es el último motivo por el que las personas se marchan de las zonas rurales, pero estamos ante la oportunidad de aprovechar la reversión.

Hay muchos trabajos que se pueden hacer a distancia, solo si están conectados. Podemos pensar que la gente vuelve a los pueblos porque se vive mejor y solo lo harán si hay conectividad. ¿Cómo podría una pareja joven formar un proyecto de vida en un lugar donde no pueda conectarse? Es imposible.

P. ¿El futuro más cercano del desarrollo tecnológico pasa por la conectividad?

R. El proyecto más grande en el que está trabajando Europa desde el punto de vista del espacio es sobre conectividad. El objetivo es colocar cientos de satélites en órbita fabricados y controlados por Europa, para dar un servicio a los ciudadanos a largo plazo. Este proyecto nos pone al mismo nivel de tecnologías que se han desarrollado en Estados Unidos con muchísimo más dinero. La autonomía estratégica es esencial.

Por ejemplo, los astronautas del Artemis II han ido a la luna utilizando una cápsula estadounidense y el resto de tecnología europea: motores, sistemas de oxígeno, agua, aire, electricidad…

"¿Cómo podría una pareja joven formar un proyecto de vida en un lugar donde no pueda conectarse?"

El concepto de autonomía tecnológica hay que verlo desde el plano de un grupo de personas que nos fiamos unos de otros y aquí juega un papel fundamental la Unión Europea. Estamos usando tecnología de Europa y eso hace que podamos decir al mundo que, pase lo que pase, vamos a seguir dando un servicio a los ciudadanos.

Hispasat y la Unión Europea también estamos trabajando en un área en la que hay gente de la que nos fiamos: Sudamérica y Centroamérica. El objetivo es cerrar la brecha digital en una zona difícil, con selvas y enormes distancias, con una peor situación que la provincia de Ciudad Real.

Pedro Duque, presidente de Hispasat, durante una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

P. Precisamente, este mismo miércoles se ha presentado en el Palacio de la Diputación este proyecto, el Plan Ayuntamiento Conectividad Satelital. ¿En qué consiste?

R. Se trata de una contratación pública de la Diputación de Ciudad Real para que un integrador de comunicaciones proporcione conectividad a los municipios o pedanías donde no hay. Y lo han hecho utilizando la tecnología más eficiente para estas cosas, la satelital.

Existen tres formas de tener conexión. Una es la fibra, otra las torres de móviles que ofrecen el 5G y la tercera es recibir directamente la conectividad a una antena de satélite para distribuirla por cable o por wifi. Esta es la más rápida y segura porque no tienes que tirar un cable a sitios lejanos.

Básicamente, lo que hemos hecho desde Hispasat es ayudar a la empresa que lo ha conectado todo a encontrar la antena adecuada para que funcione con el satélite que nosotros utilizamos

Se trata de un proyecto pionero en España porque es el primero que lleva a cabo una diputación para cerrar completamente la brecha digital de toda la provincia. El objetivo es que no haya nadie en la provincia sin la conectividad adecuada para la vida, es decir, para pagar por tarjeta, llamar por wifi, hacer teleconferencias, interactuar con Hacienda…

Creo que hay dos cosas muy importantes para los núcleos de población más pequeños: tener un sistema de ayuda a gente enferma o impedida y una conectividad que permita al propietario de una explotación instalar una alarma para no estar todo el tiempo allí.

Presentación del Plan de Conectividad Satelital en la Diputación de Ciudad Real.

P. ¿Pasa el futuro de Internet por la conexión satelital?

R. La tecnología satelital ha mejorado muchísimo en los últimos años. El futuro de la conectividad de las áreas remotas claramente sí. Entiendo que habrá un equilibrio entre las zonas más dispersas y entre las más concretas, que se sirven por fibras o redes 5G. Y habrá áreas intermedias que cada uno elegirá la solución que más le convenga.

Hay empresas de tecnología satelital que, incluso, están intentando hacer mella en los anteriores mercados. Pero creo que podemos afirmar que ya sí es competitivo el satélite.

P. Lo que ya no es futuro y se ha convertido en presente, irrumpiendo casi sin darnos cuenta, es la inteligencia artificial…

R. No hay informática sin conectividad. La IA tiene muchos niveles. El primero es poder hablarle a un ordenador y no tener que teclear y el nivel más alto es que resuelva problemas muy difíciles para los humanos. Habrá que ver cómo se desarrolla.

Los analistas más reputados dicen que los centros de datos ya no pueden crecer mucho más y tendrán que seguir su expansión en el espacio. Ya se está pensando en planes para llevarlos al espacio y poder desarrollar todos estos cálculos tan complicados que hay que hacer para después poder hablar con la inteligencia artificial.

Pedro Duque, presidente de Hispasat, durante una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El espacio podría ser el próximo lugar de desarrollo de los centros de datos que proporcionan la inteligencia artificial. Es un área difícil de pronosticar porque esta está surgiendo ahora.

P. Y desde una mirada más cautelosa, ¿puede la IA llegar a suponer una amenaza? ¿Hay que poner límites?

R. Claramente hay que poner límites al uso de la inteligencia artificial y por eso hay toda una legislación en las directivas europeas. Hay una agencia española que se ha creado recientemente y hay unas directrices a seguir. El límite más básico es no dejar que tome decisiones que sean graves para los ciudadanos.

Ya veremos si en un futuro cambiamos los límites, pero por el momento creo que están bien los que ya ha puesto la Unión Europea y la legislación española.

Primer astronauta español en ir al espacio

P. Más allá de la tecnología en la Tierra, usted es uno de los pocos privilegiados en el mundo que ha estado en el espacio. ¿Cómo lo ha vivido?

R. Hay varias formas de viajar al espacio. Yo he participado de la manera de ir como un funcionario internacional para trabajar y que se tiene que preparar durante años y años para hacer una labor técnica allí. Existen otras maneras, como pagando una gran cantidad de dinero.

Ojalá un día ocurra como en la aviación, para que la gente pueda ir al espacio, ver la Tierra desde allí, admirar el paisaje desde fuera de la atmósfera y concienciarse de que hay que ser más solidario con el medio ambiente. Si fuera rico llevaría a mi familia a que lo viera.

"Si fuera rico, llevaría a mi familia a ver la Tierra desde el espacio"

Ahora tenemos tecnología mucho más avanzada para viajar fuera de la órbita de la Tierra. Habrá viajes a la Luna que en mucho tiempo, probablemente, serán comerciales. Se verá como una especie de monopolio de los astronautas de las agencias que irán allí después de trabajar, tras prepararse muchos años. Va a ser muy bonito, como cuando yo era pequeño y vimos los primeros alunizajes.

P. Has participado en dos misiones, en 1998 y 2003. ¿Cómo es la preparación?

R. Existe un protocolo para preparar a los astronautas. Primero hay una preparación básica que puede durar un año o un año y medio en el cual te enseñan todo lo que no sabías de tu profesión, como médico o ingeniero.

A los médicos hay que enseñarles todo lo que pueda ser necesario de básico de las ciencias físicas e ingenierías. Y a los ingenieros nos tienen que enseñar todos los básicos de los efectos sobre el cuerpo humano. Tienes que aprender qué significa en el espacio.

Luego se hace una preparación avanzada en la que te explican sistemas específicos de las naves espaciales, como el funcionamiento del oxígeno, la eliminación del dióxido de carbono, cómo limpiar el polvo de aire, qué hacer para que todo el mundo tenga agua… La última fase es la preparación específica del vuelo, para repasar cómo se vuela y qué hacer en caso de emergencia.

P. El pasado mes de abril se completó con éxito la misión del Artemis II para avanzar en la exploración de la Luna, ¿qué ha supuesto?

R. Ha supuesto la reválida de una serie de tecnologías nuevas desarrolladas para ir a la Luna. Durante el final de la era Apolo, se redujo el presupuesto y hemos estado años dedicando dinero a otras cosas.

Artemis II significa que hemos conseguido hacer una tecnología de la cual nos podemos fiar para empezar a llevar gente a la Luna. Y, como he dicho antes, una gran parte de esa tecnología es europea.

"A los terraplanistas les digo que, al menos, nadie les saque el dinero"

P. Y ahora, ¿por dónde pasan los grandes pasos de la humanidad en el espacio?

R. Hay grandes pasos que se van a dar, como la observación inmediata de la Tierra, la construcción de centros de datos, la generación de energía solar en el espacio… Hay infinidad de nuevas posibilidades.

Y debemos seguir con la exploración. Esperemos que Europa empiece a invertir una cantidad un poquito mayor para poder estar en todo. Hay que aprovechar lo que hemos hecho y construir una nave como Artemis. Estados Unidos tiene que entrar en razón y colaborar con Europa, pero si no, haremos una nuestra.

Veremos a gente caminar por la Luna y, probablemente, a gente viviendo allí.

Pedro Duque, presidente de Hispasat, durante una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

P. En los últimos años están surgiendo muchos agitadores que defienden que la Tierra es plana. ¿Qué les dice Pedro Duque a los terraplanistas?

R. Que, al menos, no les saquen el dinero.

Ministro de Ciencia e Innovación (2018-2021)

P. Usted también fue ministro de Ciencia e Innovación durante la primera legislatura de Pedro Sánchez. ¿Cómo ve la situación política actual, con todo el ruido que hay alrededor del Gobierno?

R. Desgraciadamente, hemos llegado a un punto en el que el negocio de crear indignación es mucho más rentable que el negocio de pasar información. Es muy difícil vadear por ese barro hasta que se encuentra información real.

Se crea una indignación que o no tiene fundamento real o, si lo tiene, no sabemos cuál es porque está entre un montón de cosas que no lo tienen. Tiene que llegar algún acuerdo para eliminar ese negocio de la indignación o hacerlo un poco más pequeño, para no financiarlo con fondos públicos.

Actualmente, no te dedicas al servicio público porque hay toda una serie de gente cuyo negocio está dedicado a ello, a crear indignación.