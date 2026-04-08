El Gobierno eleva a 742 las plazas de Castilla-La Mancha para acoger menores migrantes, 50 más que el pasado año

El Ministerio de Juventud e Infancia ha incrementado de 14.142 a 17.081 la capacidad ordinaria del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas, según el borrador de real decreto que este miércoles iba a presentarse a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia, que finalmente no se ha celebrado.

De esta forma, el Gobierno ha determinado una capacidad para Castilla-La Mancha de 742 plazas para menores migrantes no acompañados. Se trata de una cifra que ha incrementado en 50 plazas con respecto a las plazas fijadas por el Gobierno el pasado año.

El documento, al que ha tenido acceso la agencia de noticias Europa Press, será elevado "de manera inminente" al Consejo de Ministros.

La Conferencia Sectorial de Infancia iba a celebrarse este miércoles, pero no ha podido llevarse a cabo por falta de "quórum" tras la ausencia de autonomías gobernadas por el PP, a excepción de Ceuta y Canarias. Estas han alegado "irregularidades" en la convocatoria, al haberse incluido en el orden del día un punto que ya había sido previamente rechazado por mayoría en el seno del órgano.

Según han explicado fuentes del departamento que dirige Sira Rego, la reunión se iba a celebrar en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y habían acudido de manera presencial Canarias y Castilla-La Mancha. De forma telemática se habían conectado Euskadi, Asturias, Navarra, Cataluña y Ceuta.

Plazas por comunidades

Según el texto las comunidades con mayor capacidad ordinaria son Andalucía (3.009 plazas), Cataluña (2.829) y la Comunidad de Madrid (2.471). Les siguen la Comunidad Valenciana (1.903), Galicia (940) y Castilla y León (833).

En un segundo nivel se sitúan territorios como Canarias (783 plazas), Euskadi (776) y Castilla-La Mancha (742), mientras que regiones con menor población presentan cifras más reducidas, como Navarra (237), Cantabria (206) o La Rioja (114).

Por último, las ciudades autónomas de Ceuta (29 plazas) y Melilla (30) aparecen con las capacidades más bajas del sistema.

El cálculo de estas cifras se basa en la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas resultante de dividir la población total de cada una a 31 de diciembre del año 2025, por el cociente resultante de dividir la población total de España a 31 de diciembre del año 2025 entre el número máximo de menores de edad extranjeros no acompañados atendidos por el conjunto del sistema de protección español.

El año pasado el Gobierno fijó la capacidad ordinaria de acogida total en España en 14.142. En concreto, estableció 2.827 en Andalucía, 2.650 en Cataluña, 2.325 en la Comunidad de Madrid, 886 en Galicia, 783 en Castilla y León, 737 en Canarias, 731 en País Vasco, 692 en Castilla-La Mancha, 517 en Murcia, 441 en Aragón, 406 en Baleares, 344 en Extremadura, 331 en Asturias, 223 en Navarra, 194 en Cantabria, 27 en Ceuta y 28 en Melilla.