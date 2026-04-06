Así es el refugio del estilista Josie en un pueblo de Ciudad Real: un caserón de 1.000 m² con patios centenarios

Montaje de Josie en el patio de su casa de Manzanares.

Josie, uno de los estilistas y creadores más reconocidos de España, cuenta con su propio refugio familiar en Manzanares (Ciudad Real), donde desconecta del bullicio mediático y conecta con la creatividad, la tranquilidad y la vida rural.

Su casa, conocida entre sus seguidores como 'Villa Josie', combina historia, arte y modernidad, y se ha convertido en un espacio donde el estilista plasma su sensibilidad artística, mientras comparte su día a día con miles de personas a través de sus redes sociales.

Conocido por su paso por MasterChef Celebrity y colaboraciones en programas como Zapeando, así como por su trabajo en revistas de moda como Vogue y Harper’s Bazaar, Josie ha convertido su vivienda en un proyecto personal que refleja su sensibilidad artística y su amor por la tradición familiar.

La vivienda —bautizada por él mismo como 'Villa Josie'— es un caserón del siglo XIX heredado de sus tías abuelas que, con más de mil metros cuadrados, representa para el estilista "su lugar en el mundo".

A través de sus redes sociales, principalmente Instagram, Josie ha ido mostrando los avances de la reforma y compartiendo pequeños fragmentos de su día a día en la casa: patios centenarios, suelos hidráulicos originales restaurados o rincones llenos de luz y vegetación que pronto se convertirán en zonas de estancia y convivencia.

Reflejo de personalidad

La transformación de 'Villa Josie' no ha sido un simple reto decorativo, sino una aventura arquitectónica que mezcla lo histórico con lo contemporáneo. En sus publicaciones, Josie ha enseñado cómo recupera los suelos de mosaico originales y cómo la elección de los colores de las paredes y las texturas está guiada por el respeto al alma del caserón.

En el gran patio interior, cubierto por un lucernario del siglo XIX, se suceden columnas blancas y paredes verdes suaves que contrastan con los suelos hidráulicos restaurados.

En estos espacios, Josie ha compartido escenas de vida cotidiana: desde las primeras plantas dispuestas en macetas hasta momentos íntimos en los que se percibe cómo la casa se va convirtiendo en su santuario.

Para el estilista, 'Villa Josie' es también un manifiesto estético. Su enfoque no es meramente decorativo, sino profundamente emocional y expresivo. En publicaciones recientes se ha visto cómo integra piezas artesanales, textiles con historia familiar, muebles restaurados y objetos que combinan tradición con diseño moderno. Estas elecciones responden a la misma filosofía creativa que ha marcado su carrera profesional: hacer visible lo invisible, encontrar poesía en lo cotidiano.

Conexión natal

Manzanares, la ciudad manchega donde se encuentra 'Villa Josie', no es un mero telón de fondo. Para Josie, su localidad natal representa raíces, recuerdos y pertenencia. Su relación con Manzanares ha influido en la forma en que ha reformado la casa, respetando los elementos históricos y arquitectónicos del lugar.

Aunque la casa es su refugio personal, ha abierto pequeñas ventanas al público a través de vídeos en redes sociales, donde comparte el entorno, la historia y los detalles de cada estancia.

Sus seguidores aprecian no solo la belleza de la vivienda, sino la narrativa que la acompaña: una historia de familia, creatividad y pasión por lo auténtico.

En definitiva, 'Villa Josie' no es solo la vivienda de un estilista reconocido; es la manifestación tangible de su personalidad, de su historia y de su relación con Manzanares.