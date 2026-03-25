La carta más íntima del periodista Fernando Bernácer a su hijo con autismo: "¿Eres feliz? Esa duda me atormenta"

"¿Eres feliz? Esa duda me atormenta, me persigue, me revuelve". Sobre esa incertidumbre gira la emotiva carta Lo tuyo, que el periodista toledano Fernando Bernácer ha dedicado a su hijo Javier con motivo del Día Mundial del Autismo.

El testimonio de Bernácer, presentador del informativo Castilla-La Mancha Hoy en la radio pública castellanomanchega, combina amor, crudeza y reflexión sobre la realidad de las familias que conviven con este trastorno del neurodesarrollo.

El periodista, a través de una carta abierta remitida a los medios de comunicación, abre una ventana a su intimidad familiar y a las dudas que le acompañan en su día a día. "Me pregunto si me quieres. O, aún más, si sabes lo que yo te quiero", escribe a su hijo Javier, un joven de 17 años que "tiene autismo con gran afectación".

Una "faena"

En su misiva, Bernácer trata de explicar lo inexplicable al definir el autismo como "una programación en un sistema operativo indescifrable para el resto" y se pregunta por conductas de su hijo que no logra anticipar. "Por qué de repente un brote de ira te lleva a golpearte y a pegarnos como si tu vida estuviera en peligro" o "cuál es el motivo de tus ciclos irregulares de sueño", se cuestiona.

Lejos de edulcorar la realidad, el presentador de Radio Castilla-La Mancha reconoce sin rodeos la dureza de la situación. "Lo tuyo es una auténtica faena", afirma, y admite que "duele por comparación" cuando otros jóvenes de su edad "se preparan para la universidad, tienen sus primeras parejas o se cogen sus primeras melopeas".

El texto incluye además una crítica directa a la sociedad. Bernácer lamenta que aún haya quienes "siguen haciendo bromas sobre lo tuyo, te señalan por la calle, aunque a ti te la sopla" y denuncia carencias "en los servicios básicos esenciales para que tu vida en este planeta sea un poquito menos hostil".

"Me da miedo el futuro, no te voy a engañar, porque veo al personal un poco verde", reconoce, aunque reafirma el compromiso de toda la familia: "Nos dejaremos el alma para que, cuando nosotros ya no estemos, lo tuyo sea también lo de muchos y puedas dejar este mundo habiendo sido feliz".

Agradecimiento

Pero, al margen de las dificultades y la incertidumbre, Bernácer también reconoce que el trastorno de Javier está suponiendo para él un constante aprendizaje vital. "No viviré años suficientes para darte las gracias por el cambio que lo tuyo ha supuesto en mi forma de ser", asegura, incorporando incluso una reflexión compartida con otro padre: sin sus hijos "seríamos gilipollas standard".

"Algunos viernes, mientras preparo tu cena favorita (pizza de atún y bacon, reservada a ese mágico momento de la semana) se me saltan las lágrimas, aunque nadie lo note", confiesa el periodista, destacando que ha aprendido a valorar lo verdaderamente importante.

"Quien entra en tu vida sale mejor. Lo vemos en tu hermano, cómo te demuestra su amor incondicional y, en plena adolescencia, proyecta lo tuyo para defender la vida, el valor de la diferencia, la solidaridad o la empatía. O en nuestro matrimonio, que se crece ante las adversidades cuando podría haberse desmoronado ante cualquier nimiedad", reflexiona el comunicador.

En definitiva, Lo tuyo es mucho más que la carta de un padre a su hijo: es un recordatorio de que el autismo no solo interpela a quienes lo viven de cerca, sino a toda una sociedad aún pendiente de aprender a mirar con empatía.