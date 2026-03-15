El streamer 'viviendoenlacalle' cambia Madrid por un pueblo de Toledo: "Pago solo 411 euros de hipoteca y puedo ahorrar"

Rendirse no es una opción para Jonatan Artiñano Negrín. Este malagueño de nacimiento pero madrileño de corazón, conocido en internet como @viviendoenlacalle, vivió durante siete años en la calle por culpa de las drogas y una mala vida.

Gracias a su tesón y la visibilidad de las redes sociales, ha logrado salir del pozo y hoy es un hombre reformado que ha decidido establecer su hogar en Ocaña (Toledo). "He llegado aquí de rebote, por un tema de vivienda pura y dura", confiesa a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en la pintoresca plaza de Alfonso VI de Toledo presidida por la escultura de hormigón de Eduardo Chillida.

Antes de establecerse en la provincia toledana, la historia de Jony es una montaña rusa. Una donación de 11.500 euros de parte de un seguidor anónimo le permitió salir del sinhogarismo. Con ese dinero accedió a un techo cuyo alquiler intentaba cubrir con los ingresos como repartidor de comida a domicilio y como creador de contenido en Twitch y YouTube.

Jony y de fondo la escultura de hormigón de Chillida en Toledo. Javier Longobardo

A lomos de su moto y siempre con la cámara encendida, Jony se convirtió en un referente del contenido IRL (In Real Life) en España. Solo en Twitch suma casi 400.000 seguidores. En su batalla por escapar de los alquileres de Madrid, llegó incluso a camperizar un coche para viajar por Europa.

"Pagaba 1.200 euros entre piso y garaje. Quise comprar la casa, pero el banco me dijo que no me daban más de 150.000 euros siendo autónomo y con 45 años. Así que dije: chao, Madrid", explica a este diario.

Buscó un lugar conectado con la capital y con servicios mínimos, y entonces se le presentó Ocaña. Allí, por una hipoteca de 94.000 euros disfruta ahora de un ático doble con 40 metros de terraza. "Pago solo 411 euros de hipoteca", sentencia.

Aunque reside en el municipio toledano desde noviembre, su "oficina" sigue siendo la calle: Jony sigue repartiendo pedidos en la ciudad de Toledo y los pueblos de alrededor mientras emite en directo en las redes.

"Toledo me ha sorprendido para bien, no esperaba tener tanto volumen de trabajo. Hago una media de tres pedidos a la hora y 120 kilómetros diarios", apunta. En cuanto a los repartos, aclara que en la capital de Castilla-La Mancha se centra sobre todo por la tarde-noche y los fines de semana.

Jonatan durante la entrevista. Javier Longobardo

Su adaptación al mundo rural no ha estado exenta de anécdotas. Asegura que el agua del grifo en Ocaña "¡huele a huevo podrido!" y todavía le cuesta entender que los comercios cierran y las farmacias de guardia solo funcionan bajo llamada, a diferencia de las grandes ciudades.

Más allá de esos detalles, en estos meses ha descubierto una calidad de vida que "compensa" porque "por lo que te tomas un café en la Plaza Mayor de Madrid, en la de Ocaña te comes una hamburguesa", resalta.

Además, sus ingresos le permiten vivir holgadamente. "Pues entre repartir y redes estoy generando como unos 3.000 euros al mes, antes de impuestos. Aquí por fin puedo ahorrar", afirma.

Primer plano de las manos de Jonatan. Javier Longobardo

No ha sido todo luces; su popularidad en internet no conoce límites geográficos. En las últimas semanas, un grupo de jóvenes le cortó el paso en moto para grabarle. "Hace poco me pegaron un grito desde un coche que casi me hace perder el equilibrio y caerme en marcha. La gente debe entender que hay límite", subraya.

Al mirar atrás, Jonatan lanza un mensaje a quienes hoy lo pasan mal: "Las decisiones que tomas son las que te llevan a estar mal en el futuro. Yo tuve mucha suerte, pero hay gente que no la tiene".

De momento, su mejor decisión parece haber sido mudarse a Castilla-La Mancha. "Tengo 20 años de hipoteca por delante. Estoy a gusto, así que, ¿para qué menearse?", concluye.