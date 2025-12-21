Itziar Nodal y Javier Arévalo sellan su matrimonio en Toledo: una preciosa boda de invierno marcada por el regreso a casa

La ceremonia religiosa se ha oficiado en la iglesia de Santiago del Arrabal, mientras que la celebración se ha trasladado hasta el Cigarral de las Mercedes.

Toledo ha acogido este sábado 20 de diciembre la boda religiosa de la periodista Itziar Nodal Esteban y el ingeniero de caminos Javier Arévalo Lecanda, celebrada en la iglesia de Santiago del Arrabal, un precioso templo del siglo XIII que mantiene su estructura primitiva y es el máximo exponente del estilo mudéjar toledano.

El enlace ha resultado especialmente emotivo y significativo por el regreso de los novios a la capital de Castilla-La Mancha, después de más de un año viviendo en Estados Unidos, expresamente para compartir este momento con su familia y amigos, muchos de ellos llegados desde distintos puntos de España y del extranjero.

La pareja ya se había casado por lo civil en octubre de 2024, en el Ayuntamiento de Toledo, en una ceremonia oficiada por el alcalde, Carlos Velázquez, poco antes de trasladarse definitivamente a Denver. Desde entonces, ambos residen allí debido a que Javier presta sus servicios profesionales para la multinacional BP en la ciudad norteamericana.

La boda religiosa ha sido oficiada por el párroco José Antonio Jiménez "Quillo", en una preciosa tarde de invierno marcada por el ambiente navideño. A partir de las 16:00 horas, los invitados han ido llegando a la iglesia de Santiago del Arrabal, en pleno Casco Histórico toledano, en una estampa muy reconocible de la ciudad junto a las murallas y la Puerta de Bisagra.

La novia, periodista toledana de EL ESPAÑOL con experiencia anterior en Telecinco e Iberdrola, ha lucido un diseño de Navascués, elegante y muy acorde con la época del año, en una ceremonia cuidada en los detalles y planteada desde la cercanía y la naturalidad. El detalle más emotivo ha sido que lucía joyas diseñadas por su propio abuelo materno, José Esteban Largo, fallecido en noviembre de 2024.

Hija de Ángel Nodal y Esther Esteban

La familia ha tenido un papel protagonista en un precioso día. Esther Esteban, madre de la novia y presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, ha acompañado a su hija con especial emoción. El padre y padrino de la novia, Ángel Nodal de Arce, también es periodista y figura destacada de TVE como exdirectivo y exdefensor del espectador.

Javier Arévalo Lecanda es hijo de Isabel Lecanda, directora general de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid, y del fallecido Juan José Arévalo, muy recordado por su familia y amigos, que también han querido estar presentes en este día tan señalado.

Entre los asistentes al enlace se encontraban numerosos profesionales del ámbito del periodismo y la comunicación. No han faltado a la celebración Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta del periódico.

También han estado presentes Miguel Ángel Mellado, director del Máster de EL ESPAÑOL, Alberto Morlanes, director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, y otros periodistas vinculados a la trayectoria profesional de la familia de la novia como Isabel San Sebastián, Charo Zarzalejos o Esther Jaén.

Tampoco faltaron al enlace miembros de la sociedad toledana como Benjamín Juan, arquitecto y viñetista de EL ESPAÑOL, Lola Vázquez, presidenta de la Peña del Rey Moro, y otros integrantes de la agrupación de Carnaval más veterana de Castilla-La Mancha.

Celebración en el Cigarral de las Mercedes

Tras la ceremonia religiosa, la fiesta se ha trasladado al Cigarral de las Mercedes, un incomparable enclave muy ligado a la vida social de Toledo, donde los invitados han compartido la celebración en un entorno cuidado al detalle y con inmejorables vistas a la ciudad. La música ha acompañado una velada que se ha prolongado hasta bien entrada la noche.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha trasladamos nuestra enhorabuena a Itziar Nodal Esteban y Javier Arévalo Lecanda y les deseamos lo mejor en esta nueva etapa que comienzan juntos. ¡Felicidades!