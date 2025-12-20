Alejandro de Miguel reconvierte el icónico vestido de fin de año de Cristina Pardo para su visita a 'El Hormiguero'

Las claves nuevo Generado con IA Alejandro de Miguel ha reconvertido el icónico vestido de fin de año de Cristina Pardo en un esmoquin rojo para su visita a 'El Hormiguero'. El nuevo conjunto mantiene elementos originales como la pedrería artesanal en los puños y el cuerpo, ahora integrados en una chaqueta estructurada. Pese a que La Sexta no retransmitió las Campanadas este año, Cristina Pardo quiso mantener su ritual personal de fin de año con esta transformación. La transformación del vestido simboliza memoria, reinvención y sostenibilidad en la moda, según el diseñador.

La periodista y presentadora Cristina Pardo ha apostado una vez más por la creatividad del diseñador manchego Alejandro de Miguel, transformando el emblemático vestido rojo con transparencias y pedrería que lució durante las Campanadas 2023 de La Sexta para dar la bienvenida al 2024.

Aunque este año Atresmedia ha decidido prescindir de la tradicional retransmisión de las Campanadas en La Sexta, cediendo todo el protagonismo a Cristina Pedroche, Pardo ha querido mantener su ritual personal de fin de año.

Tras reencontrarse con el diseñador, este ha dado una nueva vida al vestido original reconvirtiéndolo en un esmoquin rojo, elegante y funcional. Un ejercicio de moda circular para la nueva aparición televisiva de Pardo en el famoso programa 'El Hormiguero' de Antena 3.

Cristina Pardo en El Hormiguero con la nueva versión de su vestido.

El nuevo conjunto conserva los detalles más característicos de la pieza original, como la pedrería artesanal en puños y cuerpo, integrados ahora en una chaqueta estructurada que mantiene la fuerza y personalidad del look inicial.

"Me hacía ilusión convertir un recuerdo tan bonito en una prenda que Cristina pudiera seguir disfrutando", ha destacado el propio de Miguel. Una transformación que refleja que la moda también puede ser memoria, reinvención y sostenibilidad.