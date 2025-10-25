La Lotería Nacional deja un jugoso premio en un pueblo de Toledo este sábado

Administración de Lotería de Recas (Toledo). Foto: Loterías y Apuestas del Estado.

El segundo premio de la Lotería Nacional ha dejado este sábado un botín de 12.000 euros en el municipio toledano de Recas. El premio ha recaído en el número 44.094, con un premio de 120.000 euros al número.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, se trata de un segundo premio que se ha consignado únicamente en la Administración número 1 de Recas, ubicada en la calle Mariscal del municipio.

Por otro lado, el primer premio del sorteo, dotado con 600.000 euros al número ha recaído en el 69.231. Este premio ha caído en Cáceres y Parets del Vallès (Barcelona).

Los reintegros han sido para los números 1, 9 y 7.