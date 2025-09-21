La influencer Rocío Camacho, Hija Predilecta de Castilla-La Mancha, se casa entre invitados famosos y de la tierra

Rocío Camacho, la creadora de contenido de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) que en 2024 fue reconocida como Hija Predilecta de Castilla-La Mancha, ha sellado su amor con su pareja, Guillermo Aylón, este sábado en una ceremonia civil celebrada en el castillo de Batres (Madrid).

La popular 'influencer', que acumula más de 1,1 millones de seguidores en Instagram, ha protagonizado una boda arropada por su círculo más cercano y también un puñado de rostros conocidos.

Familiares y amigos de la provincia de Ciudad Real han acompañado a Rocío. El evento también ha reunido a algunas figuras de las redes sociales y del ámbito deportivo, como la medallista de oro de bádminton Carolina Marín y otras 'influencers' y personajes televisivos como Susana Megan.

El vestido de la novia fue el centro de todas las miradas. Rocío optó por un diseño elegante y sencillo que, a la vez, contaba con un toque atrevido gracias a su espalda al descubierto. Un look que refleja a la perfección el estilo personal mostrado por la joven a sus seguidores.

La celebración principal estuvo precedida por una preboda, donde la pareja se reunió con sus invitados en un ambiente más relajado. Para la ocasión, la novia lució un ajustado vestido midi en color blanco.

La ciudadrealeña ha mostrado fotos de ambas citas en Instagram, publicaciones que se han llenado de comentarios con halagos y buenos deseos hacia la pareja, con más de 200.000 reacciones de 'me gusta'.