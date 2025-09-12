Así es la nueva vivienda de mayores que ha inaugurado Page en un pequeño pueblo de Ciudad Real: ofrece 10 plazas

Castilla-La Mancha ya cuenta con una nueva vivienda de mayores. Este viernes, el presidente, Emiliano García-Page, ha inaugurado el nuevo espacio que se ubica en El Torno, Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) de Porzuna (Ciudad Real), con unos 800 habitantes.

La vivienda es de titularidad municipal y ofrece diez plazas residenciales que en próximas fechas se podrá incorporar a la red pública de viviendas de mayores de la región, la más amplia del país con 157 viviendas y 1.543 plazas públicas.

El acto también ha contado con la presencia del vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández; el alcalde de El Torno, Sebastián Ángel Gómez Castellanos; y el alcalde de Porzuna, Carlos Jesús Villajos.

Las obras han contado con una inversión de 558.000 euros, cofinanciados por el Gobierno regional, la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de El Torno.

El edificio está construido en un solar de 842 metros cuadrados, dispone de ocho habitaciones, todas con baño adaptado, comedor, cocina y espacios comunes accesibles, diseñados para ofrecer un entorno seguro, cercano y digno a las personas mayores. Además, ofrece un servicio de comidas a domicilio, desde el que cada día salen más de 40 menús para los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Refuerzo de la red regional

Con la apertura de la nueva vivienda, la Junta avanza en su estrategia de ampliar y modernizar la red de recursos residenciales en el medio rural. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado que "la inauguración supone un paso más en la lucha contra la soledad no deseada y en la apuesta por un modelo de cuidados de proximidad que permite a las personas mayores seguir viviendo en su pueblo".

"Somos una comunidad referente con las viviendas de mayores, porque sin ninguna duda tenemos una red muy amplia, donde invertimos una cantidad importante por parte de la Junta", ha afirmado.

Por último, la consejera ha asegurado que "cada vivienda que se abre es una inversión en igualdad, en dignidad y en cohesión territorial porque asegura que nadie tenga que abandonar sus raíces para tener una vejez acompañada y segura".